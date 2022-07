STJD começa a ouvir envolvidos em denúncia do Santos sobre suposto esquema de suborno 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva abre inquérito para investigar acusação do Peixe.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) começou a ouvir nesta semana os envolvidos na denúncia feita pelo Santos sobre um suposto esquema de suborno no futebol feminino. A acusação é de que um agora ex-funcionário do clube tentou subornar uma jogadora do Red Bull Bragantino num jogo do Campeonato Brasileiro.

O presidente Andres Rueda, responsável pela denúncia, foi ouvido no STJD na última terça-feira (5.jul), em São Paulo. Foi o dirigente quem revelou, no dia 20 de maio, o possível esquema de suborno por causa de apostas.

O próximo envolvido a ser ouvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva será Fabricio de Paula, que era preparador de goleiros do time feminino do Santos. Ele é o suspeito acusado pelo clube, nega todas as acusações e deporia no STJD nesta quarta-feira (6).

O agora ex-funcionário foi demitido assim que a denúncia inicial, que partiu da própria jogadora adversária, chegou ao clube.

O clube de Bragança Paulista confirmou o assédio à atleta. A CBF, também em nota, disse que encaminhou a denúncia ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O STJD não divulga detalhes do inquérito, mas ainda está na fase de ouvir envolvidos.

Bragantino confirma, CBF encaminha

Em nota oficial, o Bragantino confirmou a acusação feita pelo presidente do Santos. Diz o texto:

“O Red Bull Bragantino vem a público para, infelizmente, confirmar as alegações de assédio a uma das nossas jogadoras antes da partida contra o Santos, pelo Brasileirão Feminino.

A atleta da nossa equipe foi contatada, por meio de mensagens, com uma proposta de suborno para combinação de determinado resultado.

A jogadora prontamente recusou e informou aos superiores, que se certificaram em manter a lisura do jogo e encaminharam a denúncia a nossa diretoria.

Assim que cientes, tomamos todas as medidas internas, entramos em contato com o Santos para apresentar as provas do acontecido, e os dois clubes entregaram o material às autoridades competentes.

Lamentamos que esse tipo de assédio aconteça em nosso futebol e vamos trabalhar para coibir qualquer atitude que manche a integridade do esporte”

*Com informações do ge