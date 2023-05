STJ determina relaxamento da prisão de motorista que atropelou e matou jovem em saída de festa

Ele foi denunciando pelo Ministério Público em fevereiro, por homicídio duplamente qualificado e lesão corporal, ambos mediante dolo eventual.

Na terça-feira (9.mai), o ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, considerou o pedido da defesa do motorista, que elencou no habeas corpus as ilegalidades na decisão da prisão preventiva de João.

Segundo o advogado Juan Carlo de Siqueira, o relaxamento da prisão concede a liberdade para o motorista sem medidas cautelares. Porém, o juiz responsável pelo caso é quem decidirá se será necessário adotá-las, segundo a decisão do ministro.

“Contudo, concedo a ordem, de ofício, para relaxar a prisão preventiva do ora paciente, ressalvando a possibilidade de o juízo processante aplicar as medidas cautelares que considerar necessárias”, diz um trecho da decisão.

A previsão é que João Pedro deixe o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto e responda ao processo em liberdade.