Startup Day: na Unifev, evento discute inovação e tecnologia

Encontro sobre empreendedorismo, realizado junto ao Sebrae, aconteceu no dia 16 de março, na Cidade Universitária.

O Startup Day, evento nacional sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, idealizado pelo Sebrae, aconteceu no último sábado, dia 16, reunindo um grande público no auditório da Cidade Universitária. Em Votuporanga, o encontro foi promovido em conjunto com a Unifev, por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite). A iniciativa reuniu estudantes universitários, empresários e empreendedores da região.

A abertura do encontro contou com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e do Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, pró-reitor acadêmico, que em seus pronunciamentos destacaram a importância do empreendedorismo e da inovação no ambiente acadêmico.

As coordenadoras do Nite, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e Profa. Ma. Mariane Barbará, juntamente com Guilherme Lui, consultor de marketing e inovação do Sebrae/SP, discorreram sobre os projetos desenvolvidos através da colaboração Unifev/Sebrae, bem como apresentaram o cronograma de eventos para este ano.

“O Startup Day gerou um ecossistema entre universidade, comunidade e empresas. Os palestrantes trouxeram suas experiências e mostraram as expectativas do novo mercado, os acertos e erros, para que os novos empreendedores possam aprender com essas situações e acelerar seu negócio”, destacou Lilian.

Para Guilherme, a união entre o Sebrae e a Unifev, nos últimos anos, tem sido fundamental e promovido um importante ambiente de inovação, fomentando o empreendedorismo entre os universitários da Instituição e para a comunidade em geral. “Especialmente nesse segmento de startup e inovação, que são o foco do nosso evento de hoje, ajudando a transformar aquele trabalho que estava meio engavetado, em um possível negócio”, ressaltou.

O Startup Day apresentou a palestra “O desenvolvimento de ecossistemas de inovação com foco em startups”, ministrada por Leandro Pasini, Head de Design de Serviços do Sebrae/SP, e também a palestra “Experiências empreendedoras em inovação”, com o empresário Juliano Basílio, da empresa FaceSign, empreendedor em série, que falou sobre sua experiência na criação de startups.

Encerrando a programação, aconteceu o painel para a apresentação dos protótipos do Laboratório de Ideação (Start-U) de 2023, através do Nite. Na oportunidade, cada desenvolvedor explanou um pouco sobre o projeto que está criando.