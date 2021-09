SpaceX encerrará missão histórica do turismo espacial neste sábado

Famoso por suas polêmicas, o dono da SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla não deu muitas declarações sobre a missão até agora, passando a maior parte do tempo retuitando posts do perfil da missão.

Musk se disse honrado por ter desejado boa viagem à tripulação, no local da decolagem; na quinta (16), informou ter falado com a equipe no e que tudo corria bem. E, nesta sexta (17), se “desculpou” porque o time estava comendo pizza fria no espaço.

“Sinto muito que estava fria. Na próxima, a (cápsula) Dragon terá aquecedor de comida e wi-fi grátis”, brincou o empresário.