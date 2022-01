SP tem 268 escolas em nove municípios para iniciar vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Outras prefeituras que desejarem podem procurar as Diretorias de Ensino para parceria.

O Governador João Doria confirmou nesta quarta-feira (5) que ao menos 268 escolas de 9 municípios do estado de São Paulo estão disponíveis para servir de postos para vacinação de alunos de 5 a 11 anos contra a COVID-19.

Os municípios que já confirmaram a presença de agentes de saúde nas unidades escolares são Caieiras, Cajamar, Campinas, Ibaté, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Nova Odessa e São Carlos. Outras prefeituras que desejarem podem procurar as Diretorias de Ensino para formalizar parcerias.

“Vacinar dentro das escolas é algo que tem trazido eficiência ao longo da história. Em todos os momentos que o Brasil tem feito campanhas próximas das escolas, a eficiência sempre cresceu. São Paulo foi o primeiro estado a vacinar os profissionais da educação e vacinar também as crianças será algo fundamental para manter as escolas abertas”, afirmou o Secretário de Educação, Rossieli Soares.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, têm realizado ações de vacinação de estudantes nas escolas, cumprindo assim um papel social nos bairros em que estão inseridas.

Em Campinas, por exemplo, em um mês de parceria com as escolas, a cobertura vacinal de um ciclo completo em adolescentes de 12 a 14 anos aumentou em 143%. Conforme boletim da Secretaria Municipal de Campinas, em 6 de dezembro de 2021 havia 11.334 adolescentes de 12 a 14 com ciclo vacinal completo. Já o boletim de 3 de janeiro de 2022 aponta que esse número aumentou para 27.589 adolescentes, um crescimento de 143%.

São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a iniciar a vacinação de profissionais da Educação como prioridade contra COVID-19, em 10 de abril de 2021. Na rede estadual, 97% destes servidores já estão com esquema vacinal completo. Também defendida pelo Governo, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos alcançou, desde agosto, 102,7% com a primeira dose, sendo que 81,5% estão com o esquema completo.

*Informações/Governo de SP