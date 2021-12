SP tem 1 milhão de cartões de vacinação infantil prontos para uso

O Governo de SP já tem nesta quarta-feira (29) 1 milhão de cartões específicos de vacinação infantil contra a Covid-19. O comprovante de imunização contra a COVID-19 foi apresentado nesta semana e será usado no atendimento a crianças de 5 a 11 anos nos 645 municípios paulistas.

No total, serão 4,5 milhões de comprovantes impressos com layout elaborado pela Secretaria de Comunicação. O cartão infantil se diferencia dos demais documentos de vacinação contra o coronavírus por conter tarjas amarelas em vez de verdes (1ª e 2ª dose) e azuis (dose adicional).

A antecipação de etapas administrativas é considerada fundamental em meio à urgente necessidade de controle da pandemia e proteção da população. O objetivo do Governo de São Paulo é agilizar a aplicação do imunizante no público infantil, medida que já foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A vacina contra a Covid-19 será aplicada em todas as crianças de 5 a 11 anos que forem levadas a postos de vacinação pelos pais ou responsáveis. No ato da vacinação, será exigido um documento de identificação oficial da criança para registro no sistema Vacivida de informação de doses nominais.

