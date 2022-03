SP iniciou aplicação da quarta dose da vacina contra Covid-19 

Expectativa é imunizar cerca de 900 mil pessoas acima de 80 anos de idade.

O Estado de SP iniciou nesta segunda-feira (21.mar) a aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 para os idosos acima de 80 anos de idade. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid no Estado e deve atingir cerca de 900 mil pessoas nesta faixa etária.

Poderão receber a quarta dose quem tomou dose adicional (3ª dose) há pelo menos 4 meses. A recomendação é que todos os imunizantes disponíveis na rede poderão ser aplicados nesta nova etapa da campanha.

“Durante a circulação da variante Ômicron, os idosos acima de 80 anos foram os que tiveram mais impacto, com um alto número de óbitos. Assim, é fundamental que todos desta faixa etária procurem uma unidade de saúde para tomar a quarta dose e se manterem protegidos”, destaca a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

A Secretaria de Estado da Saúde também reforça a importância da aplicação da segunda dose nos faltosos que ainda não procuraram os postos de vacinação para completar o ciclo vacinal.

Cerca de 2,8 milhões de pessoas receberam apenas a primeira dose e precisam voltar às unidades para receber a segunda dose. Deste total, cerca de 800 mil são crianças de 5 a 11 anos de idade. A terceira dose também está disponível para cerca de 10 milhões de pessoas.

SP é o estado que mais vacina no Brasil e foi o primeiro a atingir a meta de 90% do público elegível, ou seja, toda a população acima de 5 anos, com duas doses. Mais de 103 milhões de doses foram aplicadas durante a campanha nos 645 municípios.