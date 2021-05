SP identifica primeiro caso de variante do coronavírus em passageiro vindo da Índia

Segundo Instituto Adolfo Lutz, viajante de 32 anos, morador de Campos dos Goytacazes, desembarcou no último sábado (22) no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Governo paulista afirma que foi notificado pela Anvisa quando passageiro já havia embarcado em voo doméstico para o RJ.

A variante indiana do coronavírus, chamada de B.1.617, foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 22 de maio. Ele é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

As informações foram divulgadas pelo governo estadual na manhã desta quarta-feira (26). Com a confirmação, sobe para sete o número de pessoas contaminadas pela variante no país.