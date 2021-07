SP entrega equipamentos da Polícia Ambiental e anuncia investimentos em Rio Preto

Vice-Governador Rodrigo Garcia participou da inauguração de escola municipal que recebe nome de sua mãe. Garcia também assinou ordens de serviço do Programa Cidade Legal para iniciar a regularização fundiária de 67 imóveis em Votuporanga.

O Vice-Governador Rodrigo Garcia fez a entrega de equipamentos e viaturas para a Polícia Militar Ambiental e anunciou R$ 15 milhões em investimentos para a habitação na manhã deste sábado (24) em São José do Rio Preto. Garcia também participou da inauguração de uma escola municipal que recebe o nome de sua mãe.

“É com alegria que, em nome de toda a minha família, recebemos esta homenagem. Minha mãe foi professora, uma vida dedicada à educação e assistência social por meio da instituição que ela criou há 27 anos aqui em Rio Preto”, agradeceu Rodrigo Garcia.

A Escola Municipal Eurides Garcia Garcia, localizada no bairro Residencial Solidariedade, vai atender cerca de 300 alunos com idades de 0 a 5 anos. A escola recebe o nome da mãe do Vice-Governador, que faleceu em 6 de agosto de 2020. Nascida no distrito de Ibiporanga, em Tanabi, em 1945, Eurides se mudou para São José do Rio Preto com a família na década de 1970. Casada com Paulino Locatelli Garcia, a professora fundou o Instituto Espírita “Rancho de Luz Paulino Garcia”, no bairro Solo Sagrado.

A instituição foi construída em homenagem ao filho mais velho, Paulino Garcia, que havia falecido em acidente automobilístico em 1993. Desde 1994, Eurides se dedicou ao amparo material e espiritual de crianças e adolescentes de famílias carentes.

Polícia Militar Ambiental

O Estado investiu R$ 8,7 milhões em novos EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e viaturas náuticas para atuação da Polícia Militar Ambiental em áreas protegidas. A aquisição fez parte da estratégia de renovação da frota de barcos e uniformes utilizados. Esta é a primeira reposição após a adoção do uso do fardamento camuflado rural, em 2018.

Foram adquiridas 42 novas viaturas náuticas com carretas acopláveis para transporte. Contam com motorização moderna (30, 60 e 90 HP) e sonares. As embarcações serão destinadas ao policiamento náutico das bacias do rio Tietê e Paraná, do Rio Grande, na divisa com o Estado de Minas Gerais.

O Estado investiu na compra de novos fardamentos, que serão entregues para 1.766 policiais militares que compõem o Comando de Policiamento Ambiental

Habitação

O Vice-Governador anunciou a liberação de R$ 11,9 milhões para fomentar a construção de 1.110 moradias em Bady Bassit (181 unidades) e São José do Rio Preto (929) na modalidade Nossa Casa – Apoio, que fornece cheque moradia a famílias com até três salários mínimos para aquisição de moradias em empreendimentos aprovados pela Secretaria da Habitação.

Pelo Nossa Casa – CDHU foram liberados R$ 2,8 milhões para o início da urbanização de 134 lotes. Em Estrela d’Oeste foram anunciadas 53 novas moradias, com investimento de R$ 1,1 milhão, e em Indiaporã, R$ 102,1 mil beneficiarão 10 lotes. Já em Jaborandi, serão urbanizados 71 lotes, com valor de R$ 1,6 milhão.

Garcia também assinou ordens de serviço do Programa Cidade Legal para iniciar a regularização fundiária de 67 imóveis em Votuporanga.

O Vice-Governador ainda descerrou a placa de inauguração de ponte localizada sobre o córrego Jacutinga, na estrada municipal BBS-182, em Bady Bassit. O investimento do Estado foi de R$ 400 mil, com contrapartida do Município.

Programa Rotas Rurais

Garcia autorizou a implantação do programa Rotas Rurais. Trata-se da criação de um “CEP rural”, a partir da solução Plus Code, que localiza com precisão a entrada de cada propriedade e estabelecimento. Esse mapeamento completo será entregue aos municípios para estabelecer nomes de vias rurais e numeração das propriedades.

O Estado também entregou drones para monitoramento aéreo da zona rural, com o objetivo de acompanhar e monitorar áreas que serão objeto de restauração florestal no estado. São José do Rio Preto também foi integrado ao programa Cesta Verde, que prevê o repasse a produtores cadastrados de cestas com 10 kg de alimentos. No total, 420 mil Cestas Verdes serão entregues em todo Estado.

Infraestrutura

Através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Garcia assinou convênios em São José do Rio Preto para aquisição de caminhão tanque, no valor de R$ 1 milhão, de execução de recapeamento (R$ 2 milhões) e infraestrutura urbana (R$ 5 milhões).

Também foi autorizada obra do programa Estrada Asfaltada na SP-427, que passa por São José do Rio Preto, Ipiguá e Mirassolândia. Para a recuperação de 17 km de rodovia serão investidos R$ 8,8 milhões.

Ainda foram entregues vouchers do programa Alimento Solidário a 2 mil famílias de São José do Rio Preto.