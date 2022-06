SP confirma mais dois casos de varíola dos macacos e sobe para sete no estado

O Brasil tem agora 11 casos confirmados da doença, juntamente com os dois pacientes no Rio de Janeiro e outros dois no Rio Grande do Sul, segundo o Ministério da Saúde.

O Estado de São Paulo registra mais dois casos positivos de varíola dos macacos. Isso faz com que o total de ocorrências seja agora de sete, de acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Três dos pacientes estão na capital paulista; dois em Indaiatuba, um em Vinhedo e o restante em Santo André.

O Brasil tem agora 11 casos confirmados da doença, juntamente com os dois pacientes no Rio de Janeiro e outros dois no Rio Grande do Sul, segundo o Ministério da Saúde. “Todos os casos são importados, com histórico de viagem para a Europa. Os pacientes estão com boa evolução do quadro, em isolamento residencial e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos seus respectivos municípios, com o apoio do estado”, informa a secretaria, por meio de nota.