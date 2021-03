SP anuncia vacinação contra Covid-19 de professores e policiais a partir de abril

Imunização de policiais começa no dia 5 e a de professores, no dia 12. No caso da educação, serão vacinados profissionais a partir de 47 anos das redes pública e privada.

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (25) a vacinação contra Covid-19 de policiais e professores no estado. A imunização de policiais começa no dia 5 de abril e a de educadores, no dia 12.

No caso dos educadores, serão vacinados profissionais a partir de 47 anos da rede pública e privada.

A expectativa é a de vacinar 180 mil pessoas da área de segurança e 350 mil da educação.

Educação: Profissionais da educação (professores, inspetores, diretores de escola, etc ) com mais de 47 anos, que sejam atualmente funcionários de escolas municipais, estaduais ou particulares. A partir de 12 de abril, com prioridade para os profissionais da educação básica. A expectativa é vacinar 350 mil profissionais da educação.

Segurança pública: Policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, policiais da polícia científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária, guardas civis metropolitanos municipais. A partir de 5 de abril. A expectativa é vacinar 180 mil profissionais da segurança.

De acordo com o secretário estadual da Educação, a imunização vai priorizar a educação básica. No caso dos trabalhadores da rede privada, será necessário apresentar comprovante de vínculo empregatício.

Desde o início da pandemia, a vacinação de profissionais de educação e segurança é reivindicada pelos profissionais, escolas e sindicatos.

No final do ano passado, o governo paulista incluiu a educação como serviço essencial e permitiu que as escolas operassem em fases mais restritivas da quarentena no estado.

Entretanto, por conta da explosão de novos casos, as aulas presenciais foram suspensas no estado, que está desde o dia 15 na fase emergencial.

Vacinação de idosos

O governo de SP também vai antecipar para esta sexta (26) o início da vacinação de idosos de 69 a 71 anos nas unidades de saúde e nos postos drive-thru.

A previsão inicial era a de começar a vacinar o público de 70 e 71 anos no dia 29. Entretanto, na semana passada, o governo disse que conseguiu antecipar para o dia 27 e incluir a população de 69 anos. Agora, uma nova antecipação foi anunciada e a imunização começa na sexta-feira.

Histórico da vacinação

A vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil em 17 de janeiro, logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, foi a primeira pessoa, fora dos estudos clínicos, a receber a vacina.

O Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro teve início no dia 18 de janeiro, e começou a ser feito após a distribuição das 6 milhões de doses da CoronaVac importadas já prontas da China.

No estado de São Paulo, a vacinação começou com profissionais de saúde da linha de frente no combate ao coronavírus, indígenas, quilombolas e idosos que viviam em instituições e foi avançando conforme a chegada de vacinas.

Vacinômetro

De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado até 13h desta quarta (24), 4.998.145 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no estado. Dessas, 3.722.728 correspondem a aplicações de primeira dose e 1.275.417 de segunda dose.