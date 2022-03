SP anuncia aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 aos idosos acima de 80 anos 

Imunização deste público começa no dia 21 e a expectativa é vacinar 900 mil pessoas.

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (16.mar) a aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 para os idosos acima de 80 anos de idade. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid no Estado e começa no próximo dia 21 de março em todo o Estado.

“A ampliação da campanha de vacinação é uma importante decisão tomada pelo Governo do Estado de São Paulo. Com a confiança e o amparo do Comitê Científico avançamos para a quarta dose. A recomendação é que todos os imunizantes disponíveis na rede poderão ser aplicados nesta nova etapa”, afirmou Doria.

O Comitê levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos dois outros picos da pandemia em 2020 e 2021.

Estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 900 mil idosos, desde que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.

Vacinômetro

Até as 12h45 desta quarta-feira, o Vacinômetro apontava 99,19% da população paulista protegida com ao menos uma dose contra a COVID-19 e 90,11% com o esquema vacinal completo. Até o momento, foram aplicadas 102,4 milhões de doses em todo o Estado.

De acordo com a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, os dados evidenciam o impacto positivo dos índices do Estado de São Paulo. “A ciência e a vacinação mostraram que estamos no caminho certo. A população, os municípios e os profissionais de saúde responderam ao nosso chamado e hoje somos o primeiro estado do país a ter a população elegível com as duas doses”, destacou.

O Secretário da Saúde Jean Gorinchteyn observou que os bons índices de vacinação repercutiram na queda de internações em unidades hospitalares. De acordo com os números da Secretaria de Estado da Saúde, nas últimas seis semanas, o Estado registrou uma redução de 77% em internações em enfermarias e unidades de terapias intensivas.