SP alcança maior número anual de empresas abertas nos últimos 23 anos

Em dez meses de 2021, recorde também é estabelecido na capital paulista.

Faltando dois meses para encerrar o ano de 2021, SP já superou o número anual de empresas abertas na série histórica realizada desde 1998. No montante de constituições registradas pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), o estado alcançou a marca de 236.008 novos empreendimentos.

Segundo a autarquia, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), comparado a todo ano de 2019, período com, até então, maior número de constituições registradas nos últimos 23 anos, 2021 apresenta uma alta de aproximadamente 5,08% de novas empresas abertas.

O resultado positivo é reflexo da consonância entre as ações do Governo de SP para fomentar o empreendedorismo e de ferramentas ligadas à tecnologia implantadas pela JUCESP para melhorar o ambiente de negócios cujo objetivo visa à retomada do crescimento da economia no estado em meio à crise desencadeada pela pandemia do Coronavírus.

O recorde anual de abertura de empresas se deu após serem registradas em outubro corrente, 25.229 constituições. O número representa o melhor mês de outubro na série histórica e o quarto melhor resultado em 2021.

Recorde na capital

Seguindo a tendência do estado, a capital paulista também registrou com o resultado de outubro, o maior número anual de empresas abertas nos últimos 23 anos: 99.143 novas constituições. O total nestes dez meses de 2021 é de aproximadamente 4,58% superior ao registrado em 2019 quando foram computadas 94.795 empresas abertas na cidade, também maior número de empresas constituídas na ocasião.

Em outubro, a cidade de São Paulo registrou 11.046 constituições. O resultado é também o melhor resultado no mês de outubro em toda série histórica e o terceiro melhor número de empresas abertas em 2021.

Em Votuporanga

Desde janeiro, o saldo registrado de empresas abertas em Votuporanga ultrapassa 640, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados no final do mês de outubro. Ainda em setembro, o saldo entre abertura e encerramento de empresas atingiu o maior índice deste ano, com 130 novos estabelecimentos e fechamento de 42, gerando um saldo de 88.