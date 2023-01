Soteldo treina e deve jogar contra o Água Santa

Camisa 10 do Santos foi relacionado para o jogo desta quarta-feira.

O elenco do Santos realizou na manhã desta terça-feira (24.jan) o último treino antes de enfrentar o Água Santa, na Vila Belmiro, às 21h35, pela quarta rodada do Paulistão. A novidade foi a presença do atacante Soteldo em campo.

O venezuelano participou de uma parte da atividade com bola, mas foi relacionado e deve estar em campo na noite de quarta-feira. O camisa 10 do Peixe trata de uma entorse no tornozelo esquerdo que o tirou da partida diante do São Bernardo, no último fim de semana.

O técnico Odair Hellmann fechou o treinamento no CT Rei Pelé. Uma provável escalação do Peixe tem: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Maicon e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Carabajal; Ângelo (Mendoza), Marcos Leonardo e Soteldo.

No treinamento desta terça, o elenco fez uma atividade tática e de movimentação entre titulares e reservas, com testes de Odair na equipe. A comissão técnica também trabalhou as bolas aéreas e os lances de bola parada, que são motivo de preocupação interna desde a temporada passada.

O atacante Mendoza, com febre não treinou com o restante do grupo. O colombiano é dúvida no Santos. O volante Dodi, com um desconforto muscular, também não foi a campo e pode ser outra baixa no Peixe.

As baixas confirmadas no Peixe ficam por conta dos lesionados Ed Carlos, Pedrinho Scaramussa, Alex Nascimento e Felipe Jonatan. O meia-atacante Miguelito, ainda na Bolívia após a morte de sua mãe, também é desfalque.

Com quatro pontos ganhos, o Santos é o segundo colocado do Grupo A do Paulistão, liderado pelo Botafogo. O Água Santa é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto ganho, e tem a pior campanha do estadual após a disputa das três primeiras rodadas.

*Com informações do ge