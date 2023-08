Soteldo faz tratamento intensivo para tentar reforçar o Santos contra o América-MG 

Atacante busca se recuperar, também, a tempo de defender a seleção da Venezuela.

O atacante Soteldo tem realizado um tratamento intensivo para se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo, sofrido durante um treinamento no último sábado. Nesta terça-feira, enquanto o restante do elenco está de folga, o jogador trabalhou na academia do CT Rei Pelé.

O camisa 10 do Peixe corre contra o tempo para estar à disposição do técnico Diego Aguirre para o duelo contra o América-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Independência.

O elenco do Peixe retorna aos treinos nesta quarta-feira. Os jogadores trabalham no CT Rei Pelé até sábado, quando está programada a viagem para Belo Horizonte. Até lá, Soteldo será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de jogo.

Esta é a terceira lesão que Soteldo enfrenta nesta temporada. Em janeiro, o atacante sofreu ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo na partida contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. A lesão, incomum em atletas de futebol, afastou o jogador por quase três meses.

No fim de abril, o venezuelano sofreu uma lesão muscular moderada na coxa esquerda na vitória contra o América-MG, pelo Brasileirão. O problema afastou o camisa 10 dos gramados por mais um mês.

Além do Santos, Soteldo também busca estar apto para defender a seleção da Venezuela nas duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atacante foi convocado para as partidas contra Colômbia e Paraguai, respectivamente nos dias 7 e 12 de setembro.

O camisa 10 santista é um dos destaques da Vinotinto, que busca a classificação inédita para o Mundial. Na edição de 2026, a Conmebol terá direito a seis vagas diretas para a Copa do Mundo. O sétimo lugar irá, ainda, disputar a repescagem.

Esta é a terceira lesão que Soteldo enfrenta nesta temporada. Em janeiro, o atacante sofreu ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo na partida contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. A lesão, incomum em atletas de futebol, afastou o jogador por quase três meses.

No fim de abril, o venezuelano sofreu uma lesão muscular moderada na coxa esquerda na vitória contra o América-MG, pelo Brasileirão. O problema afastou o camisa 10 dos gramados por mais um mês.

Além do Santos, Soteldo também busca estar apto para defender a seleção da Venezuela nas duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atacante foi convocado para as partidas contra Colômbia e Paraguai, respectivamente nos dias 7 e 12 de setembro.

O camisa 10 santista é um dos destaques da Vinotinto, que busca a classificação inédita para o Mundial. Na edição de 2026, a Conmebol terá direito a seis vagas diretas para a Copa do Mundo. O sétimo lugar irá, ainda, disputar a repescagem.

*Com informações do ge