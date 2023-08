Soteldo é reintegrado, e Nonato trabalha pela primeira vez com o elenco 

Santos inicia a preparação para o confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Após empatar contra o Atheltico-PR e entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o elenco do Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, com novidades.

Afastado pela direção após atos de indisciplina, Soteldo foi reintegrado e trabalhou com os demais atletas no gramado. A decisão pelo retorno do venezuelano se deu após as saídas do coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, e do técnico Paulo Turra.

Outro destaque do dia foi a presença de Nonato no gramado. O meia, recém-contratado por empréstimo junto ao Ludogorets, da Bulgária, treinou com os novos companheiros pela primeira vez. O jogador já está regularizado e pode estrear na próxima rodada.

Anunciado no último domingo, o técnico Diego Aguirre deverá comandar o primeiro treinamento com o grupo nesta terça-feira. O uruguaio chega ao Peixe após deixar o Olimpia, do Paraguai, no fim de julho.

Nesta segunda, os jogadores que iniciaram a partida contra o Furacão, no último sábado, realizaram um trabalho regenerativo na academia do CT Rei Pelé. Já os reservas e aqueles que não foram relacionados para o jogo fizeram um treino técnico no gramado.

O Peixe se prepara para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Os times se enfrentam no domingo, às 18h30, no Castelão.