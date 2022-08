Soteldo diz que negou propostas de outros clubes por amor ao Santos e se esquiva sobre o São Paulo 

Atacante venezuelano foi apresentado nesta quarta, na Vila, e pode reestrear no clássico San-São.

De volta ao Santos, o atacante Soteldo disse que ignorou outras propostas pelo amor que sente pelo clube da Vila Belmiro.

O jogador, que deixou o Santos no começo de 2021, foi apresentado nesta quarta-feira (17.ago) na Vila Belmiro, e afirmou que não pretendia defender outra equipe no Brasil, apesar de ter recebido ofertas.

“(O que me fez voltar foi) o amor que eu tenho pelo clube, é muito grande. Quando fui embora, fui triste. Mas sabia que ia voltar. Não há nada como voltar ao time em que fui feliz. Foram muitas propostas, mas não conseguiria jogar em outro time do Brasil, esse aqui é o maior”, declarou Soteldo.

Entre os clubes que buscaram a contratação do venezuelano está o São Paulo, que o procurou no começo da temporada, quando Soteldo ainda defendia o Toronto – ele, depois, foi para o Tigres, do México, que o emprestou ao Santos até julho de 2023.

O atacante foi evasivo ao ser perguntado sobre o interesse do rival:

“Eu nunca falei com eles, nem com ninguém. Eu, pessoalmente, não. Para mim não chegou nada. Não sei se teve muita especulação, mas eu falei que ia voltar para cá quando falei com meus representantes. Agora estou aqui, feliz, cheguei no lugar certo”, disse.

Coincidentemente, o São Paulo será o adversário da provável reestreia de Soteldo no Santos. O jogador já está regularizado e disse estar pronto para jogar, à disposição do técnico Lisca.

“Estou bem, treinando muito forte, me adaptando aos meus companheiros. Se ele precisar que eu jogue no começo do jogo, estou pronto. Senão, estarei pronto para voltar.”

O atacante disse que a torcida pode esperar pelo Soteldo que atuou no Santos, apesar das passagens sem brilho pelo Toronto e pelo Tigres. E comentou sobre as mudanças no clube, pouco mais de um ano depois de sair.

“Muito diferente agora. Quase todos os meus companheiros da final da Libertadores foram embora. Tem que renovar. Tem muitos meninos que estão crescendo. O clube está mais organizado. Isso é bom. Isso não tinha quando estava aqui.”

O Santos volta a campo diante do São Paulo, às 18h, no próximo domingo (21.ago), na Vila Belmiro.