‘SOS Rio Grande do Sul’: Câmara recebe doação de produtos da colônia japonesa  

Votuporanguenses ainda podem ajudar até sexta-feira (10) doando água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, roupa de cama e banho, além de cobertores.

Na manhã desta quinta-feira (9.mai), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP recebeu a doação de produtos de higiene pessoa e fardos de água mineral arrecadados pela colônia japonesa.

A sede do Legislativo votuporanguense é ponto de coleta de materiais, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias do Estado do Rio Grande do Sul que sofrem com as intensas chuvas e inundações.

Em mais um exemplo de solidariedade, a colônia japonesa se mobilizou por meio da Ancevo (Associação Nipo Cultural de Votuporanga), através da presidente Tieko Watanabe.

A Câmara Municipal, através do presidente Daniel David (MDB) – Mesa Diretora e demais vereadores agradeceram a mobilização dos votuporanguenses em torno da solidariedade em prol ao estado gaúcho.

Outros pontos de coleta

Até esta sexta-feira (10), Escolas Municipais, Unidades de Saúde, Unidades do CRAS, Fundo Social, Escola de Artes, Parque da Cultura, Câmara Municipal, Assary Clube de Campo, Votuporanga Clube, Associação Comercial, Auto Posto Só Nata, Supermercado Porecatu, Proença, Muffato, Unifev e o Tiro de Guerra seguem arrecadando água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, roupa de cama e banho e cobertores.

Mais informações podem ser obtidas com o Fundo Social, pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9711 ou 9716.