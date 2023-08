Sorrisoterapeutas: o palhaço na saúde é tema de oficina promovida pela Unifev

Alguns dos objetivos do projeto de extensão foi o de atrair novos integrantes ao grupo, além de humanizar os futuros profissionais da área da saúde.

O curso de Medicina da Unifev realizou a oficina Sorrisoterapeutas: o palhaço na saúde para alunos da Instituição e pessoas da comunidade que desenvolvem um trabalho social por meio do acolhimento humanizado em creches, asilos e hospitais. O projeto de extensão foi promovido no último sábado (26.ago), no Câmpus Centro da Instituição.

De acordo com a organizadora, a Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza, diversos fatores motivaram a realização da oficina. “Ela foi pensada para atender a necessidade de novos integrantes ao grupo Sorrisoterapeutas além da busca pela humanização dos futuros profissionais, principalmente os da área da saúde e necessidade do contato humanizado dos ingressos no curso de medicina de 2023”.

Em um primeiro momento, foi apresentado o grupo Sorrisoterapeutas e as atividades já realizadas por eles, em seguida foram promovidas atividades para desenvolver a interação entre os participantes com o público-alvo, postura em ambiente hospitalar e com pacientes internados ou acamados em suas próprias residências; técnicas de oratória, improviso e de linguagem corporal; e teatro.

“Tivemos um dia de formação produtivo, em que todos participaram ativamente das atividades conduzidas por palestrantes bastante experientes. Começamos com alongamentos, treinos de encenação, identificação do clown interior construindo o personagem, até técnicas de maquiagem do palhaço de hospital. Ética hospitalar também foi tema abordado no treinamento”.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a oficina tem um intuito ainda maior. “Entendemos a grandiosidade dessa ação, que contribui para reduzir a ansiedade dos pacientes, proporcionar melhor aceitação da condição de saúde e a aceitação do tratamento, promovendo a recuperação emocional e psicológica dessas pessoas. É um trabalho fabuloso”.