Sono regrado, salada e sacrifícios: como Daniel Alves desafia o corpo para chegar na Copa com 39 anos

Se não passa por momento de leveza no São Paulo, com questionamentos desde que foi para Tóquio 2020 dar mais uma volta olímpica na carreira, o jogador está perto de bater mais esse recorde na Copa que será disputada em novembro do ano que vem, quando ele terá 39 anos.

Quem conhece esse baiano garante que a idade e a distância até o próximo Mundial não há de ser nada. Dani Alves é obcecado pelos cuidados com o corpo. Em entrevista ao ge, Thiago Silva contou que começou processo de mudança na alimentação ao observar a rotina de Daniel.

A Seleção enfrenta o Chile nesta quinta-feira, em Santiago, às 22h. No domingo e na próxima quinta, novamente com cobertura completa do grupo Globo, o Brasil enfrenta a Argentina, em São Paulo, e o Peru, no Recife, respectivamente nos dias 5 e 9 de setembro.

– Foi um dos caras que me motivou a mudar a minha alimentação. Não que ele falasse “Thiago, está errado isso, isso está certo”. Mas só a maneira de ver como ele se alimenta, você vê porque ele está rendendo e você pensa que isso não pode ser um problema – contou Thiago Silva.

Dois Marcos têm boas histórias sobre a forma e o cuidado de Daniel Alves com o corpo. Marcos Seixas e Marco Azizi, preparador físico e médico do Fluminense, respectivamente, tiveram as mesmas funções na olimpíada de Tóquio. Saíram de lá impressionados. Daniel Alves foi convocado pela primeira vez em outubro de 2006. Tem 119 jogos pela Seleção, fez oito gols e deu 21 assistências. O Chile, adversário de quinta, é um dos três que mais enfrentou. Argentina e Peru, completam a lista da trinca que mais vezes jogou contra com a amarelinha. Justamente os adversários dessa rodada tripla das Eliminatórias.

– Tudo dele é no superlativo – conta o médico Marco Azizi, que era quem fazia controle nutritivo dos atletas.

Seixas dá um exemplo prático que foi compartilhado por Bruno Guimarães em entrevista recente ao ge. O meio-campista do Lyon de 23 anos, campeão olímpico e também convocado para jogar a rodada tripla das Eliminatórias, brincou e contou que a garotada precisou pegar no pé dele depois da medalha de ouro no bolso.