Solidariedade: Memorialistas garantem almoço especial de Natal do Lar São Vicente de Paulo 

A ação solidaria ocorre pelo segundo ano consecutivo e foi confirmada pelo grupo com oito meses de antecedência.

O Grupo Memorial Votuporanguense, formado por entusiastas voluntários que buscam resgatar, preservar e divulgar a memória esportiva de Votuporanga/SP, também mantém em suas raízes atividades que buscam colaborar com setores sensíveis da nossa sociedade. Isso é feito por meio de destinações, auxílios e trabalhos em prol de entidades assistenciais que prestam importantes atendimentos no município.

A ação mais recente dos Memorialistas teve desfecho no dia 27 de abril, quando representando todo o grupo, Pedrinho Sanches esteve no Lar São Vicente de Paulo e oficializou o repasse financeiro que irá garantir a passagem do Natal muito mais feliz aos idosos atendidos. O valor foi transmitido à direção da entidade conforme cardápio elaborado pela nutricionista da instituição, incluindo sobremesa (chocolates e frutas).

Foi o segundo ano consecutivo que o Grupo Memorial Votuporanguense destinou o almoço especial ao Lar, desta vez com praticamente oito meses de antecedência. Segundo o grupo, o recurso para o almoço foi arrecadado por meio do Bolão do Brasileirão, iniciativa que envolveu os integrantes e outros colaboradores.

Grupo Memorial Votuporanguense

Desde 2021, Votuporanga conta com o trabalho voluntário de vários votuporanguenses que buscam resgatar, preservar e divulgar a memória esportiva da cidade. De lá para cá, o grupo Memorialistas tem feito várias ações notáveis, como organizar material histórico para o futuro Museu Memorial, que será alocado na Arena Plínio Marin, bem como a confecção de um livro sobre a gloriosa história da AAV (Associação Atlética Votuporanguense), que está em fase avançada de elaboração.

O grupo também tem em sua base o comprometimento com auxílio a projetos assistenciais, como por exemplo, repasses de alimentos e outros donativos. Para isso, recursos são angariados por meio de rifas e bolões entre os integrantes e a comunidade e toda a arrecadação é dividida para entre o vencedor e a caridade. Outra fonte de recursos são as colaborações mensais de seus integrantes.