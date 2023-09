Solidariedade: Ação entre amigos sorteará moto em prol do Abrigo dos Focinhos 

Sorteio pela loteria federal ocorre no dia 15 de dezembro; cartela custa R$ 30.

O Abrigo dos Focinhos comandado pela protetora Sandra Valéria Curti, conhecida por seu trabalho em auxiliar animais resgatados das ruas de Votuporanga/SP há mais de 15 anos, foi personagem de uma matéria recente do Diário, que retratou as dificuldades financeiras da instituição que abriga cerca de 140 cães e o risco iminente de fechamento.

Para auxiliar o Abrigo dos Focinhos, em um ato de solidariedade, uma família decidiu doar uma moto Nex 115, preta, 2023/2024, no valor de R$ 13 mil, para uma “Ação Entre Amigos”, que visa arrecadar recursos para o local. A família, que prefere permanecer anônima, reconhece a importância do trabalho realizado pela protetora e busca contribuir para que possa liquidar suas dívidas que ultrapassam os R$ 25 mil.

Para contribuir com a campanha e ajudar a quitar as dívidas do Abrigo dos Focinhos, cada rifa está sendo vendida por R$ 30. O sorteio será realizado no dia 15 de dezembro, pela Loteria Federal. Aqueles interessados em adquirir as rifas podem entrar em contato com a protetora Sandra Valéria pelo WhatsApp (17) 99728-8111 e obter mais informações sobre como contribuir.

Outro defensor da causa animal, o vereador Chandelly Protetor (Podemos) salientou: “Essa ação solidária é uma oportunidade para a comunidade demonstrar seu apoio à causa animal e garantir que o Abrigo dos Focinhos da protetora Sandra Valéria possa continuar seu trabalho essencial para a proteção e cuidado dos animais. Juntos, podemos fazer a diferença e proporcionar uma vida melhor para esses seres tão vulneráveis.”