Solenidade: Câmara entrega títulos de Cidadão Votuporanguense 

A tradicional Sessão Solene de aniversário de Votuporanga ocorre na próxima quarta-feira; médico Edson Zerati, escritor Tony Rocha e o sensei Adebaur Borges serão agraciados.

A Câmara Municipal realiza na próxima quarta-feira (9.ago), a partir das 18h, a tradicional Sessão Solene em comemoração ao aniversário de Votuporanga/SP, comemorado na terça-feira (8), e vai reunir três personalidades que possuem históricos de trabalho e relevância à sociedade votuporanguense: o médico Edson Zerati, escritor Tony Rocha e o sensei Adebaur Borges, que serão agraciados com o Título de Cidadão Votuporanguense – a maior honraria concedida pela Casa, para pessoas nascidas fora do município.

A Sessão Solene será no Plenário Dr. Octavio Viscardi e iniciada após a reunião ordinária que começará a partir das 18h, já que dia 8 é feriado municipal. A reunião festiva será conduzida pelo presidente da Câmara, Daniel David (MDB) e demais membros da Mesa Diretora e contará com a presença do prefeito, Jorge Seba (PSDB), e de representantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entidades e clubes de serviços. O evento é tradicionalmente concorrido, já que é aberto para o público em geral.

Homenageados:

Dr. Edson Zerati: por iniciativa da vereadora Missionária Edinalva (União Brasil), o título será concedido a Edson Zerati, nascido em Mirassol/SP, sendo médico neurologista, neurocientista e neuropsiquiatria. Formou-se em 1981, onde já dava plantão em Votuporanga e sucessivamente fez residência em neurologia e neurocirurgia.

O médico possui vasta lista de realizações vinculadas a Votuporanga, inclusive prestando serviço semanalmente para pacientes sem condições financeiras que são atendidos por ele com grande carinho.

Tony Rocha: por iniciativa do ex-vereador Dr. Ali Wanssa, o título será concedido a ‘Tony Rocha’ – Antonio Rocha Bonfim, nascido no Estado da Bahia, seguiu com seus pais até se fixar em solo paulista. Amante das letras, da poesia e da prosa, se tornou um colunista premiado.

Adebaur Borges: por iniciativa do vereador Jura (PSB), o título será concedido a Adebaur Domingos Borges, o sensei é nascido em Paulo de Faria/SP e veio para Votuporanga em 1954; praticando karatê desde 1965, tornou professor da Secretaria Municipal de Esportes, onde ensinou a arte marcial para milhares de alunos.

Sua trajetória em competições de karatê iniciou-se no ano de 1970, e desde então acumula centenas de títulos nacionais e internacionais e não somente como atleta, mas também possui muitos títulos conquistados por seus alunos, que também se destacam nos tatames. Figura símbolo no esporte local, Adebaur é referência na união entre o esporte e o social para a formação de cidadãos.