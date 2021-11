Soldador preso por matar companheira a facadas é condenado a 20 anos de prisão 

Richard Bruno Rossan Botelho matou Claudenice Ferreira Muniz no bairro Vila Vicentina, em Votuporanga/SP, no dia 4 de novembro de 2019. Acusado foi submetido ao tribunal do júri na última sexta-feira (5).

O soldador Richard Bruno Rossan Botelho, acusado de matar a facadas a companheira Claudenice Ferreira Muniz, foi condenado a 20 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Richard foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. Ele foi submetido ao tribunal do júri na última sexta-feira (5).

O crime aconteceu no bairro Vila Vicentina, em Votuporanga/SP, no dia 4 de novembro de 2019. Na época, o soldador fugiu para a casa da irmã, em Mirassol/SP, e contou que tinha matado a mulher. O caso foi comunicado à PM e ele acabou sendo preso.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), a denúncia e as qualificadoras foram integralmente acatadas pelos jurados. Richard foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

“Fica negado o direito de recorrer em liberdade, porquanto subsistem íntegros e presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, trata-se de crime hediondo, de desenganada repercussão social”, escreveu na sentença o juiz Juliano Santos de Lima.

*Informações/g1