Sócio do ministro Juscelino Filho é exonerado de cargo fantasma no Senado

Com salário de R$ 17,2 mil em dinheiro público, Gustavo Marques Gaspar, tinha cargo de assistente parlamentar no Senado Federal, mas os servidores que trabalham no local não o conheciam.

Sócio do ministro das Comunicações Juscelino Filho (União Brasil) no haras onde ele cria cavalos de raça, Gustavo Marques Gaspar foi exonerado nesta semana do cargo de assistente parlamentar do Senado, após reportagens mostrarem que ele nunca, de fato, trabalhou lá.

Gaspar foi dispensado do cargo de assistente parlamentar sênior na última segunda-feira (13.mar). A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo UOL no Boletim Administrativo do Senado. Ele recebia um salário de R$ 17,2 mil em dinheiro público, mas os servidores que trabalham no local não o conheciam. Silvio Saraiva, chefe de gabinete, admitiu ao Estadão que Gaspar não trabalhava lá.

Homem de confiança do ministro do governo petista, o funcionário fantasma é irmão de Tatiana Gaspar, contratada por Juscelino como assessora especial do Ministério das Comunicações, com salário de R$ 13,2 mil. Quando deputado, Juscelino já havia empregado o pai de Gaspar, de 80 anos, com salário de R$ 15,7 mil.

As suspeitas sobre Juscelino Filho

Série de reportagens do Estadão mostrou que Juscelino Filho direcionou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que leva a fazendas de sua família em Vitorino Freire (321 km de São Luís).

Ele também não declarou um patrimônio de ao menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e foi acusado de usar aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) e diárias pagas em dinheiro da União para fins pessoais.

Na semana passada, ele se reuniu com o presidente Lula (PT), que decidiu mantê-lo no governo federal.

*Com informações do UOL