Sociedade de Medicina e Cirurgia realiza Festa Junina Beneficente nesta sexta-feira

Evento é aberto a comunidade e ocorre a partir das 19h, na Alameda Oscar de Barros Serra Dória, 5661, no bairro São Manuel, em Rio Preto.

A temporada dos grandes “arraiás” em Rio Preto começa, nesta sexta-feira (26), com a Festa Junina Junina Beneficente da Sociedade de Medicina e Cirurgia (SMC), a entidade que reúne os médicos da cidade e microrregião. Como ocorre há anos, a quase centenária entidade médica faz questão que o evento seja totalmente filantrópico. Convida instituições que têm ações sociais ou finalidade filantrópica para montarem barracas, cuja venda e totalmente revertida a elas.

A Festa Junina da SMC acontece, a partir das 19 horas, com entrada franca. “Só pedimos às pessoas que tragam um quilo de alimento não perecível para doarmos. Todos os anos, não só nossos médicos, mas seus familiares, amigos e a comunidade prestigiam nossa festa”, afirma Leandro Colturato, presidente da SMC, que é também a regional da Associação Paulista de Medicina (APM).

A SMC terá como parceiras com suas barracas a Proepad, Sancav, Projeto Ioiô, Lions Clube, Loja Maçônica Direito e Justiça, Associação Amigos dos Autistas (AMA), Rotary Novo Cinquentenário e a Barraca Chilena que esteve presente na festa do São Judas Tadeu. As barracas vão oferecer comidas, doces e brincadeiras típicas desta festa popular brasileira.

Um conjunto musical irá tocar durante toda a noite muita música caipira, que irá também embalar a tradicional quadrilha, formada pelos associados e visitantes que prestigiam a festa. “É uma quadrilha bastante informal, na qual o mais importante é divertir a todos”, diz o presidente da SMC.

Além das entidades, a Sociedade de Medicina e Cirurgia tem a parceria da Unimed Rio Preto, Dom Tapparo Engenho e Kodilar para viabilizar a festa.

A sede da SMC, conhecida também como Clube dos Médicos, está localizada na Alameda Oscar de Barros Serra Dória, 5661, no bairro São Manuel. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3227-7577.