SOBRIEDADE JÁ

TUDO ME É PERMITIDO, MAS NEM TUDO CONVÉM…

A mente humana tem cerca de 100 bilhões de neurônios, e cada um deles é capaz de fazer entre mil e 10 mil conexões, imagina a quantidade de combinações possíveis.

Você está lendo agora por que alguma combinação neurológica está acontecendo.

E o interessante é que, essas peças se juntam independentemente da nossa vontade, para fazer a nossa vontade.

Por que?

Porque damos a ordem e eles se conectam em estímulos, que são nossas ações ou reações.

Dei toda essa volta científica, pra falar de algo extremamente valioso: o livre arbítrio, nossa capacidade de escolha, nossa liberdade, que pode nos levar as conquistas, como também as ruínas, como já dizia Paulo, “tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.”

DOM DE SER FELIZ

Gosto demais de uma frase de uma música muito conhecida do Renato Teixeira e do Almir Sater: a clássica, “Tocando em frente…”

Como muitas músicas onde a melodia é envolvente, a gente canta sem prestar atenção na letra.

Entre as brilhantes frases da letra dessa música, uma diz: “Cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz…”

Isto é perfeito, pois diz que existe implícito em nós o dom da felicidade, e como todo dom, este também precisa ser desenvolvido.

Se um músico não aperfeiçoar seu dom, será um músico medíocre, se um jogador de futebol não se empenhar nos treinos, mesmo com muito dom, vai fracassar. Então, coloque em ação esse dom que você carrega, o de ser capaz de ser feliz…

DAR A OUTRA FACE

Confesso que pensando naquela passagem bíblica que diz: “Se alguém te bater numa face, dá também a outra.”

Eu questionei Jesus perguntei: “Mas e se eu já apanhei na outra também, se esse tapa já é na outra face?”

Ele me respondeu: “Vence não é aquele que mais bate, mas aquele que suporta as pancadas.”

E é fato, numa luta de boxe um pugilista pode bater por 9 rounds, mas se o adversário acertar um golpe e esse que bateu não estiver preparado, perde a luta, então a dica é: “Se prepare para os tapas que a vida dá, o segredo está em resistir, e não em bater forte.”

A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS…

Você concorda com isso?

Sei que essa afirmação quer dar a ideia de que a convicção da maioria é a certa.

Negativo!

Comparar a convicção popular com a verdade divina é um baita equívoco.

Até parece que o ser humano, depois de saber que Deus o fez, a sua imagem e semelhança, começou a imaginar que poderia criar um deus a imagem e semelhança do homem.

Jesus foi categórico ao afirmar: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”

E essa é verdade imutável, independente das convicções e vontade ou verdades humanas.

SE VOCÊ TIVER SÓ 1% DE INSPIRAÇÃO TENHA 99% DE TRANSPIRAÇÃO

Muitas vezes, esperamos ter inspiração para entrar em ação, quando na verdade, a ação em movimentar-se em direção a algo lhe dará inspiração para fazer bem.

Coragem, confiança, determinação, fé, é estar disposto a transpirar para se inspirar.

Postura humilde, mas ousada, são as alavancas dos chamados inspirados.

Inspiração não é algo que cai no nosso colo, grandes concertos surgiram em madrugadas sem dormir, dos que você imagina serem músicos extremamente inspirados.

Então fica a dica: “Se você tiver só 1% de inspiração tenha 99% de transpiração.”

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações:

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai