Sobriedade Já: Quem não tem lado, nunca terá profundidade…

Tem uma afirmação de um ex-presidente dos Estados Unidos que dizia mais ou menos assim:

”Não sei o segredo do sucesso, mas com certeza o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo.”

Acontece que sabemos que está cheio de pessoas empenhadas a agradar todo mundo, infelizmente revestido de puro interesse, esperando sempre algo em troca.

Provavelmente de cara você tenha pensado em políticos, pelo fato de já ter sido “vítima” de promessas de candidatos que querem agradar, e no momento de campanha nos enchem com aquele monte de promessa.

Desde 2005 aqui no Novo Sinai, vocês não têm ideia de quantos deles passaram por aqui cheios de promessas, ouvi uma vez de um deles, atualmente é ex deputado federal, que disse assim: “Carlinhos você sempre falou com a pessoa errada, agora sim, falou com a pessoa certa, vamos conseguir recursos pra vocês.” Mas nada…

A conveniência faz as pessoas prometerem coisas, mudarem de opinião, mudar de lado mesmo.

Imagino quantos “eu te amo”, saíram das bocas de muitos casais, mas foram rapidamente sucedidos de xingamento, traições, e até agressões.

Tem uma pergunta com uma resposta bem clássica, que talvez você já tenha ouvido: É sobre quando perguntam: Quem é você? E responde: Eu sou eu, mais as circunstâncias.

Parece até uma resposta inteligente, mas extremamente vazia, não dá pra saber quem ele é, pois como as circunstâncias mudam, a pessoa ao responder assim deixa claro que muda também, conforme as circunstâncias.

Tenho a impressão de que, opinião sólida, convicção, certeza, viraram um produto com prazo de validade, duram até que mudem as circunstâncias.

Trocam-se propósitos por propostas.

E sem que se perceba, essa mudança de lado faz com que, minha postura, a atual ou a anterior seja mentirosa, uma das duas é falsa.

Precisamos ser mais determinados em manter a postura, mesmo quando as circunstâncias nos parecem ser desfavoráveis.

Quem não se lembra e até se incomoda com a atitude de Pedro, sim o Simão Pedro, aquele que Jesus disse ser firme como a pedra a ponto de edificar nele a sua igreja.

Pois é, até ele mudou de lado quando a circunstância lhe foi desfavorável. Teve três chances de dizer que era discípulo daquele Homem, mas nas três vezes negou.

Pode ser então, que com esse exemplo de Pedro, você sinta um certo alívio imaginando que a oscilação de postura, seja uma característica aceitável do comportamento humano.

Penso que não! Muitas vezes é mais uma atitude de defesa, uma defesa momentânea, que traz consequências, no caso de Pedro a história diz que ele depois, chorou amargamente.

Um diferencial de Pedro, é que a partir dali ele definiu seu lado, e seguiu até o fim, criou profundidade, criou raiz, foi coerente, o que faz o mundo lembrar e aprender com ele até hoje. Com toda certeza, seria esquecido pela história se não definisse um lado, se continuasse covarde.

Veja que até um rio, só tem profundidade porque tem lados, se ele não tivesse as margens não seria rio, seria uma área alagada.

Vou repetir: lados determinam as profundidades.

Tem um humorista que criou um bordão assim: Viver é bom, mas dá muito trabalho. Bem isso, talvez o maior trabalho, seja sustentar e definir lados, sustentar nossas verdades.

É um desafio diário, não estar com o pé em duas canoas.

Infelizmente vejo hoje, muito mais fidelidade com o time de futebol do que com princípios, caracterizada nas tradições, na espiritualidade, e na religiosidade mesmo.

Falando em religiosidade, uma vez, uma apresentadora de tv bem conhecida disse assim: “Eu sou tão católica, tão católica, acho que na outra encanação eu era uma freira.”

Acho que no caso dessa senhora, poderíamos creditar essa fala a desinformação, a ignorância mesmo, porque é impossível ser tão católica acreditando em reencarnação, mas acontece muito, as pessoas criam suas próprias crenças de acordo com suas conveniências, criam quantos lados forem necessários.

Olha, postura convicta nem sempre tem a ver com o que você acredita, tem a ver com a forma como você se posiciona diante daquilo que acredita.

Prevalecem mais os versos cantados pelo Raul Seixas, com convicção:

“Prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.”

Não digo que ter a opinião formada sobre tudo seja também a postura ideal, mas o que eu tenho de opinião, que seja constante e não uma de acordo com vantagens do momento.

Sei que manter postura, segurar a barra na hora que tudo indica que a mentira ou a mudança de opinião vai me favorecer é uma luta, na verdade é um entrar pela porta estreita, mas vou te dar uma dica:

Entre pela porta estreita, a larga está tão cheia de gente mudando de opinião, gente com duas caras, gente exalando falsidade, que está ficando muito congestionada, difícil de passar, a estreita está menos concorrida.

Raízes se criam na profundidade, e profundidade se faz com lados definidos.

Nunca concordei com o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, na verdade a ocasião revela o ladrão que sempre esteve ali.

Deixe a sua consciência mostrar o seu lado, e veja a partir daí, aumentar sua profundidade, seja quente ou seja frio, o morno já sabemos o destino.

Firmeza de proposito, de caráter, são elementos necessários para o sucesso em tudo, existem muitos gênios por ai, desperdiçando esforços, só caminhando pelo labirinto da inconsistência, e claro, chegando a lugar nenhum.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações