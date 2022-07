SOBRIEDADE JÁ: OS LIVRES ESCRAVOS…

Pode parecer contraditório, mas muita gente vive escravizada mesmo podendo ser livre, tendo a possibilidade de ser livre.

Jesus nos falou sobre a verdadeira liberdade, Ele disse que ela está na verdade.

Penso que a frase mais libertadora do mestre foi exatamente essa: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.”

O desejo, de ser livre é uma constante em nós. Tenho um sobrinho de seis meses, outro dia com ele no colo, era impressionante a força que ele fazia para que seu pescocinho pudesse manter sua cabeça erguida, já meu outro sobrinho, com sete anos, sonha com a idade em que poderá ter seu celular, cada fase temos sonhos que nos iludem sobre a ideia de ser livre, lógico que depois do celular, meu sobrinho irá buscar por outros objetivos de liberdade. No meu caso, um momento em que me parecia clara a ideia de liberdade, seria a carteira de motorista, para dirigir um carro.

Pois é, quantas histórias a gente conhece, por exemplo, de moças que casaram para sair de casa, e assim serem livres, talvez essas agora estejam esperando a separação para que a liberdade seja plena.

Quando olhamos para trás, parece que nossa perspectiva de liberdade foi crescendo junto com a gente. Quando criança, pra mim, uma baita expressão de liberdade seria poder dormir mais tarde, comer só o que queria, a hora que queria. Vamos crescendo e nossos sonhos de liberdade continuam, a independência financeira participa em determinado momento da vida, representa o ápice da liberdade, mas não é assim que acontece, vamos sonhar com nossa liberdade independentemente da idade ou fase de vida, com certeza alguém idoso, doente numa cama, seu sonho de liberdade sem dúvida é poder voltar a andar.

Aí vem Jesus, a 21 séculos atrás dizer que a verdadeira liberdade vem com a verdade, com certeza o mestre disse isso já sabendo de nossa grande dificuldade em nos libertar da mentira.

Inclusive existe uma citação no livro do Eclesiástico, dizendo assim: “Dificilmente escapará do pecado da mentira aquele que negocia.” Oras, e quem não negocia? Nossa vida é uma eterna compra e venda, seja de produtos, seja de ideias, ou seja, infelizmente de aparências.

Quem conhece minha sala de trabalho, sabe que fiz questão de adesivar essa passagem na parede. Confesso até que fiz pensando que outros ao entrarem ali lessem, acontece que quem mais fica dentro minha sala sou ele, portanto sou eu que acabo lendo várias vezes ao dia, aliás acabei de ler agora, e vou confessar, quantas vezes ao telefone em alguma negociação a gente acaba sendo tentado àquelas mentiras institucionalizadas, que parecem que se não forem contadas, inviabilizam o negócio. Tira um dia pra comprar um carro usado e passe em 5 lojas por exemplo, todos os carros na versão dos vendedores estão cheios de qualidade, existem até os bordões repetidos para te convencer da compra, e que nem sempre são verdadeiros.

Ok! Coloquei essas situações corriqueiras sobre verdade e mentira, deixando inclusive uma ideia de ser algo inerente e quase que impossível de ser superado, mas Jesus ao afirmar que a verdade liberta, nos deixou claro o que é a verdade:

Ele disse: “Eu sou o caminho a verdade e a vida.” E nos dá a pista para verdade, dizendo ser Ele a verdade, logo: suas palavras são verdades, seus ensinamentos a verdade, então nos resta crer em duas afirmações para chegar a liberdade: Que a verdade liberta, e que Jesus é a verdade, logo o sonho de ser livre está ligado a ouvir e seguir o Mestre. Mas quem não as tem como verdade, vão ao máximo tentar nos convencer das “suas verdades”, e sendo antagônica ao do mestre, aprisionam mais.

Pois é, mesmo admitindo acreditar nessas duas verdades de Jesus, existe uma outra dificilmente admitida por nós, que é a verdade sobre nós mesmo, mentimos demais de nós para nós, e como sabemos das nossas carências, caprichamos na mentira que nós mesmos possamos acreditar. Somos os atores desse teatro, fazendo os dois papéis: o mentiroso e o idiota. Sim, idiota porque acredita na sua própria mentira.

Esse é um aprisionamento terrível. Desconhecemos os benefícios da verdade de nós para nós, e ainda com relação ao escrito na parede da minha sala, coloquei uma outra, agora na porta, essa adaptada de uma outra frase que você já deve ter ouvido, escrevi assim: “Para o bem das nossas relações pessoais e comerciais, não minta aqui, para o seu bem não minta em lugar nenhum.”

A busca pela verdade que liberta, deve ser um objetivo renovado todas as manhãs. Ao colocar o pé no chão, tenha a ousadia de pedir a Deus que te revele a verdade, pelo visível pelo invisível, pelo palpável e pelo subliminar, e principalmente sobre nosso achômetro.

Tenha consciência de que a verdade não te deixará necessariamente acomodado, cheios de conforto emocional, provavelmente vai te deixar mais incomodado e até desconfortável, mas a consciência é que nos remete a um salto em direção a mudança que a verdade me indicou, não é fácil mudar motivado pela verdade revelada, mas também não é fácil manter-se enganado a vida toda, nas duas situações teremos dores; sofreremos por enfrentar a verdade, e sofreremos por viver na mentira, então sugiro, vamos sofrer pela verdade que liberta.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações:

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai