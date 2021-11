SOBRIEDADE JÁ: O PODER CURATIVO DO PERDÃO

A psicologia, a medicina, mas principalmente a experiência e testemunho de muitas e muitas pessoas confirmaram a importância e o poder curativo do perdão. Exatamente, curativo.

Primeiramente precisamos entender que perdão não é simplesmente um sentimento, uma sensação, algo que espero um estalo e acontece, perdão é sim uma decisão.

É muito comum quando somos vítimas de algum tipo de injustiça, e disso ninguém está livre, ficamos esperando ter um certo sentimento, ou um desejo espontâneo de perdão, sinceramente esquece, isso é difícil, chega até a fugir da regra, então definitivamente acredite, perdão é uma decisão.

Existem muitas situações na vida que a gente tem vontade e acaba nunca fazendo, tipo uma viagem, a troca de emprego, mudança de cidade, temos um sentimento, um desejo, talvez um projeto pra que seja feito, mas vamos adiando.

Interessante que quanto ao perdão, o movimento parece ser inverso. Penso que se ficarmos esperando que bata em nós aquele desejo de perdoar…

Olha, o tempo vai passar e isso dificilmente vai acontecer. Temos que decidir, às vezes contrariar a lógica e agir, mesmo sem a vontade. Pode parecer muito difícil, até impossível, mas sabe aquele murro na mesa, aquela coragem de expulsar de dentro a mágoa, o ressentimento. Veja que ressentimento como a própria palavra diz, é o sentir de sentir de novo, então a cada vez que trazemos para o hoje o sentimento da ofensa de ontem, estamos nos ofendendo novamente, permitindo, só que agora por decisão nossa, que aquela ofensa de ontem esteja viva, alimentada, pelo sentimento que insisto retrazer.

Existe uma historinha que ouvi a algum tempo, mas que ficou gravada, pelo seu grau de absurdo, mas que deixa claro nosso instinto de vingança e não de perdão.

Dizem que um homem trabalhava a mais de 20 anos numa empresa e era muito amigo do patrão, frequentava sua casa e vice-versa. Acontece que esse homem acabou por descobrir que seu patrão tinha um caso amoroso com sua esposa, pois é complicado, né?

Então num repente ele então entra sala do patrão, nervoso diz que já sabe de tudo, e para sua surpresa o patrão confirmou tudo, e acrescentou: “Quer saber mais, você só trabalha aqui por causa desse caso, portanto não me interesso mais pelo seu trabalho, encerra-se aqui nossa relação de trabalho e também nossa amizade, você está demitido”.

Ele chega em casa, pega algumas roupas e some sem dar notícias, com muito ódio, muita mágoa, principalmente do ex patrão.

Andou um pouco pela rua, e de repente um anjo se aproxima e diz saber de tudo que estava acontecendo e tudo que ele estava sentindo, e que estava ali para ajudar a amenizar sua dor, e que ele fizesse um pedido, seja ele qual fosse, e seria atendido. Fosse dinheiro, casas, terras, carros, só que com uma condição, o que ele pedisse seria dado em dobro pra quem naquele momento ele tivesse sentindo mais raiva, mais mágoa.

Na hora aquele homem já imaginou: “Não é possível, ele não, meu ex patrão não…, mas o anjo insistia, darei em dobro para seu maior seu inimigo o que você me pedir.”

Ainda confuso, inconformado, mas não querendo perder a oportunidade, o homem pediu um dia pra pensar, e combinaram que naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, estaria ali, e se encontrariam e lhe faria sim o pedido.

Foram 24 horas de tensão. Pensava: se eu pedir um milhão de dólares meu ex patrão vai receber 2 milhões, se pedir uma fazenda ele recebe duas.

Mas chegou a hora combinada no dia seguinte, e para surpresa do anjo, aquele homem estava ali, supreendentemente como um semblante decidido, convicto do pedido que faria. Já sei o que pedir chegou dizendo ao anjo que insistiu em lembrar mais uma vez: “Não esqueça que darei em dobro para quem você estiver sentindo mais ódio no momento”, no que o homem concorda plenamente.

Curioso o anjo pergunta: o que quer meu amigo? Ele, num ar de contentamento de quem estava diante da maior oportunidade de sua vida: Fure um dos meus olhos… e como o combinado, o anjo teria que furar os dois olhos de seu ex patrão.

Claro que se trata de uma simples estória, mas quantos por aí “com um olho furado”, andando com visão limitada, perdendo muitas das cores que a vida oferece, simplesmente porque guardam rancor, ódio, mágoa de alguém, e vivem alimentando a ideia de vingança.

Definitivamente entenda. O perdão nunca será dado pra quem merece. Se alguém merece o seu perdão, não se trata de perdão, é uma obrigação. Eu preciso estar com a razão e a outra pessoa não, aí sim o perdão faz sentido. Não perdoe o outro porque ele merece perdão, mas porque você merece paz.

O perdão é a tônica da doutrina cristão. Jesus disse: perdoai, 70×7, e sabemos que não se trata de 490 mais sim o infinito. Reforçando a força cristã do perdão, na oração do pai nosso, entre outros pedidos, pedimos pão e perdão, acontece que ao pedir pão não existe uma condicional como quando pedimos perdão, pois deixamos bem claro que nossas ofensas sejam perdoadas de acordo com o perdão que eu dei: Perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido…

E como em todas as falas de Jesus prefiro entender isso como uma dica para vivermos melhor. Faça essa experiência, pratique o perdão tire esse peso de suas costas, tire esse lixo que jogaram em você, esqueça o orgulho.

Sei que é muito difícil para um fraco perdoar, perdão é para os fortes.

E se convença disso: “Quer ser feliz por um instante se vingue, quer ser feliz para sempre, perdoe.”

E fique atento, antes de olhar ao redor, preste atenção no espelho, talvez esteja lá, quem mais precisa ser perdoado por você.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

