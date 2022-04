SOBRIEDADE JÁ: EDUCADOS PARA SEREM MEDIOCRES…

Muito provavelmente você já se ofendeu, ou imaginou ter ofendido, sendo chamado ou chamando alguém de medíocre.

Tem algumas palavras que a gente imagina ser uma baita ofensa, quando na verdade pode sim ser uma representação da realidade.

Acontece que, desde o nosso nascimento, somos educados, incentivados, penso que contagiados com a ideia de que devemos ser medíocres.

Calma, vou explicar antes que você discorde.

Na essência a palavra medíocre quer dizer médio, mediano, morno.

Veja que já nos primeiros anos de aula na escola, somos incentivados a tirar a média, uma nota, que de zero a 10, com 5 você passava de ano.

Depois vieram as letras de A até E. Aí se você tirasse C, estava bom, estava na média.

Sempre gostei de matemática e lembro bem de um professor na faculdade, que nos dois últimos anos, me dispensou do quarto bimestre, pois nos três anteriores já havia alcançado a média, independente da nota do quarto bimestre.

Percebe então que diplomas podem não tirar a mediocridade das pessoas.

Queira ou não, está embutido aí uma mensagem convidando ao comodismo, que pode até traçar a personalidade definitiva de alguém, personalidade de conformismo, limitando o horizonte de onde se pode chegar, limita sonhos, limita conhecimentos, e mesmo que a gente não alcance um sonho, chegamos mais perto dele quando ousamos na busca, as chances são bem maiores quando a gente não concorda com sonhos medíocres.

O medíocre se conforma mais facilmente com o lugar comum.

A mediocridade nos joga mais facilmente a zona de conforto, nos faz beira a covardia.

Tem uma definição interessante sobre o medíocre: Ele cumpre um importante papel nos grandes acontecimentos do mundo, porque normalmente nunca estão lá, e dificilmente estarão. Coisas grandes assustam o medíocre, eles preferem coisas médias, normalmente rejeitam tudo que esteja fora do que ele imagina ser o seu alcance.

Se conforma com o extremamente necessário, com o suficiente pra viver.

Pensa comigo: se todos fossem medíocres, descobertas, invenções, curas de doenças nunca teria acontecido, veja a ciência como progride, olha a rapidez que conseguiram um imunizante para o covid, isso porque muitos, não se conformaram com o que se descobriu até agora.

Existem detalhes simples que a gente não se dá conta que existem, porque muitos vencem o limite da mediocridade, a expectativa de vida do ser humano mesmo, hoje se fala com frequência de pessoas que chegaram e que vão chegar aos 100 anos, isso a um tempo atrás seria impensável, alguns não se conformaram com a média da expectativa de vida do início do século passado, que era de aproximadamente 32 anos.

Aliás, li recentemente que na terceira ou quarta geração após a nossa, irá nascer o ser humano que não irá morrer… Apostam que lá, a ciência já terá a cura para morte, se bem que ainda não sei se isso será positivo.

Imagine, atletas correm atrás de recordes, estão atrás do limite, mas onde está o limite, será que ele existe?

Atletas medíocres só para os de finais de semana mesmo.

Estou lembrando de uma história simples, que talvez você até conheça.

Ela diz sobre haver um muro que faz a fronteira entre o céu e o inferno.

De repente, se viu um homem em cima desse muro, e do lado do céu os anjos todos desesperados chamavam esse homem para que saltasse para o lado do céu, no entanto do outro lado, do lado do inferno, alguns demônios só assistiam a indecisão daquele homem.

Até que de repente o homem no muro não entendendo o silêncio do demônio, enquanto o anjo esgotava seu estoque de argumento, questionou o demônio, porque não insistia, ele respondeu:

O muro é meu, logo quem está em cima do muro é meu também.

Não seria esse muro na média? Nem lá e nem cá? “a divisão de dois ambientes”

Podemos então chamar o muro de área do medíocre, quase um inferno.

Nas escrituras sagradas tem uma pesada a palavra sobre isso:

Seja quente ou frio se for morno eu te vomito, tá aí, agora o medíocre sendo chamado de morno.

Algo precisa ficar claro: a régua que mede essa média não é um número fixo, uma meta, um objetivo, penso que seja um estado de vida, um conjunto de propósitos.

Nunca confunda: ser médio, não tem nada a ver com humildade, pode-se fazer essa confusão, e imaginar que o médio, seja o humilde. Negativo. Existem muitos audaciosos humildes, e muitos medíocres arrogantes. Ser mediano beira mais a covardia.

O medíocre normalmente não corre risco, ele corre do risco, um avião no solo não corre risco, acontece que aviões não foram feitos pra ficarem no chão.

Seres humanos não são para ficarem em conservas, pessoas pequenas falam sobre outras pessoas, pessoas medíocres normalmente falam mais sobre coisas, enquanto que pessoas brilhantes falam sobre ideias.

Homens brilhantes não temem exigir tudo de si, já o medíocre, espera tudo do outro para si.

Então, não importa o grau que você chegou o que importa é prosseguir decididamente, pois apenas os medíocres acreditam que já chegaram no seu máximo.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações: