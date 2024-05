SOBRIEDADE JÁ

ACHO QUE DEUS NÃO GOSTA DELE TAMBÉM

Tem gente que pensa que Deus tem que ser inimigo dos inimigos dele.

“Ah eu não gosto de fulano.” Deus também não gosta, até imagina que se acontece algo de ruim para o inimigo, é Deus sendo bom para ele.

Deus faz chover sobre bons e maus, o sol é para todos.

O parâmetro de amor divino não é o mesmo do humano.

Me ofendeu, é ladrão, traficante, bandido, vai arder no fogo do inferno.

Cuidado, Jesus disse que onde abundou o pecado superabundou a graça, e a graça é de graça, não é uma recompensa.

O que é uma gota de veneno jogada no mar? Nada. O mar absorve.

A misericórdia divina é esse mar, basta se lançar nele.

E você não sabe quando o teu inimigo vai se lançar nesse mar, ou talvez já tenha até se lançado?

SIGNIFICADO DE MIMIMI: MIMAR, MIMAR, MIMAR…

Sempre gostei de saber a origem das palavras, a etimologia né?

E descobrir a origem de uma palavra nova, o mimimi:

Sabe qual é? Mimar, mimar, mimar.

Brincadeiras à parte, pais, professores, sociedade, estão criando sim uma geração cheia de mimimi.

Estão distribuindo uma overdose de direitos.

Desde a primeiras gerações, sempre se discutiu sobre o direito das pessoas, tanto que o curso de direito tem suas raízes na antiguidade, junto com a teologia e a medicina.

Penso que está na hora da sociedade atual criar o “Curso de Obrigações”.

Até a livre expressão de pensamento está banalizada, um simples comentário, já e bullying, até crime.

Esse pessoal de hoje não consegue rir dos seus limites, tudo é direito violado.

Uma vez li assim: “Pais, crie seus filhos e bajulem seus netos, se bajular os filhos terá que criar os netos.”

O PROBLEMA NÃO É VOCÊ NO PROBLEMA, MAS O PROBLEMA EM VOCÊ

As pessoas se preocupam mais, como estão as coisas em volta de você, do que como você está.

Deus não, Ele se preocupa com o que você sente, independentemente de como estão as coisas a sua volta.

Nos milagres de Jesus, Ele não mudou o cenário em volta do cego, do leproso, do aleijado, Ele mudava as pessoas.

O problema não é você estar em um ambiente de caos, mas sim quando o caos está dentro de você.

Aí você pode me dizer: “Ah se as coisas não estão bem à volta, eu não consigo ficar bem.”

Lembra da tempestade balançando o barco onde estava os discípulos, e Jesus veio em direção deles, e antes de acalmar a tempestade acalmou o coração daqueles homens, que O reconheceram andando sobre as águas, e não temeram mais o mar, nem a tempestade em volta.

DEUS PRESENTE, OU PRESENTE DE DEUS?

Quando você era criança, tipo 6 ou 7 anos, se lhe perguntassem, no dia de Natal o que você prefere: seu pai presente em casa, mas você não ganharia nenhum presente, ou sua árvore de Natal cheia de presentes, mas seu pai não estaria lá?

Sinceramente tanto a gente naquela época, como se perguntássemos as crianças hoje, acredito que a maioria escolheria ter os presentes.

Olha, talvez nosso comportamento não tenha mudado muito não.

Não estamos maduros o suficiente, para escolher a benção da presença, queremos a benção do presente.

Igrejas neopentecostais, pregadores equivocados estimulam isso, buscam e querem o presente de Deus e nem sempre o Deus presente.

É que o Deus presente pode incomodar né? Pode não combinar com a turma, com o ambiente, com o modo de falar.

Querem a cura de Deus, mas nem sempre o Deus que cura.

E SE LHE CORTAREM AS PERNAS?

Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse: “Nossa isso que me aconteceu, me quebrou as pernas.”

Fiquei pensando, para uma mesa, pernas são o sustento, se alguém vier e cortar uma, ela até se sustenta, mas se cortar mais uma ela cai.

Nós temos “algumas pernas” que nos sustentam: relacionamentos, emprego, saúde.

Acontece que circunstâncias cortam nossas pernas também, perdemos relacionamentos, perdemos dinheiro, perdemos saúde, tem uns que até se seguram depois de dois, três cortes, mas conforme vão saindo esses apoios de baixo, caem.

Sabe o que falta? Um apoio de cima, um só apoio para cima.

Imagina essa mesma mesa, com todas as pernas cortadas, mas com um fio, uma corda sustentando para cima, ela não cai.

Reveja de onde vem seu apoio, só de baixo?

Ou você se sustenta na certeza de que seu apoio, que quem te segura vem do alto?

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai