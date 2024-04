SOBRIEDADE JÁ

SEU PRESENTE A DEUS, TEM CARTÃO?

Quando eu era criança, lembro que minha mãe dava dinheiro para a gente comprar presente para o meu pai, no Dia dos Pais, acontece que como eles trabalhavam juntos, o dinheiro, era dele, do meu pai.

Por que estou dizendo isso?

É que vou fazer um paralelo da relação que muitos hoje tem com Deus, mesmo chamando de pai, me desculpe, mas fazem uma espécie de barganha com Deus.

Acreditam num Deus subornável.

Se não der o dinheiro na igreja, vai gastar no médico, na farmácia.

Gente, não existe nada que você possa dar a Deus, que não seja Ele que já te deu, igual o presente do meu pai, no dia dos pais.

Acontece que, da mesma forma que o papai ficava feliz com o presente que ele mesmo tinha pagado, Deus se alegra sim, com um presente seu, desde que você faça como a gente fazia.

Junto do presente, a gente mandava um cartãozinho, mal escrito, com um coração mal desenhado, mas o cartão representava a nossa gratidão.

Hoje até tem gente dando “presente” a Deus, mas sem o cartão da gratidão, só por interesse.

SEJA FEITA VOSSA VONTADE, DIMINUI O LIVRAI-NOS DO MAL

Das frases do Pai Nosso, a que a gente diz com mais sinceridade é: “Livrais do mal.” Não é?

É que a gente vê Deus como um bombeiro, como um salva-vidas.

Mas dentro do mesmo Pai Nosso, a gente diz também: “Seja feita a vossa vontade.” Mas aí acho que a sinceridade é menor.

Não trazemos Deus para dentro dos nossos projetos, das nossas vontades, porque em muitos, a vontade dEle não caberia né?

Olha, se você trouxer Deus para seus projetos, desde o início, e ter a humildade de ouvir, de obedecer, Ele não vai ter tanto trabalho de te livrar do mal, depois né…

Como um pai que não dá uma faca para filho brincar, Deus também não dá direção errada, dá liberdade, até para pegar a faca.

Mas te sugiro, peça direção, que automaticamente, você vai pedir bem menos, “livrai-me do mal.”

SERÁ QUE DEUS TE CONHECE?

Pensa aí uma pessoa bem famosa, batendo na sua porta, ao abrir você pode até levar um susto, mas vai reconhecê-la.

Mas, e se for ao contrário?

Você bater na porta desse famoso, talvez ele nem te atenda, não te conhece.

Mas que isso tem a ver?

É que esses dias reli uma passagem bíblica onde Jesus disse assim: “Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós pregamos em vosso nome, foi em vosso nome que expulsamos demônios, fizemos milagres, no entanto Eu direi, não vos conheço, afastai de mim.”

Conhecer a Deus, até o demônio conhece, mas não basta, e nem dizer: “Ah eu sou seu fã, te conheço.” Pode bater à vontade, que não vai entrar.

Mas Jesus deu a senha de como ser reconhecido por Ele, disse: “Nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se amar-vos uns aos outros como eu vos amei.”

Então, quer ser reconhecido quando bater na porta lá em cima? Ame!

A EMPATIA, E A APATIA…

Veja, se um surdo vir um grupo de pessoas dançando, ele vai achar que é um bando de loucos.

Tudo vem da forma que olhamos as pessoas, precisamos olhar com todos os nossos sentidos, isso cria empatia.

E Jesus foi o maior empático que existiu, ensinou e praticou a empatia, isso ficou claro diante da mulher que estava para ser apedrejada, na parábola do bom samaritano, na multiplicação dos pães, Ele sentiu a fome das pessoas.

O mundo está muito egoísta, as relações cada vez mais líquidas, e se vê muita apatia nas relações.

Infelizmente o que se faz, é para aparecer, para ganhar likes, seguidores.

E Jesus disse, que uma mão não precisa saber o que a outra faz, mas hoje me parece que estão querendo que a mão esquerda e a direita, fiquem sabendo até o que um dedinho fez.

QUEM TIVER OUVIDOS, OUÇA…

No seriado The Chosen, como o próprio nome diz, narra entre outras coisas, Jesus escolhendo seus discípulos. E a escolha, é da forma mais improvável, personalidades diferentes, pessoas que, se fossem pelos critérios da época, ou pelos nossos hoje, não seriam escolhidos de jeito nenhum.

O que esses discípulos tinham de especial?

Nada! Mas foram escolhidos, e aí está a semelhança deles com a gente hoje, o que nós temos de especial?

Nada! Mas fomos escolhidos também, a diferença é que você talvez não tenha ouvido a esse chamado.

Sem ouvir, e dizer sim ao chamado, não se experimenta a graça, é como tentar saber o gosto de um bolo de chocolate, só de ouvir falar.

Jesus disse: “Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.”

É que a escolha vem depois, de você parar de fazer de conta, que não se está ouvindo o chamado.

Por Carlinhos Marques

Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

