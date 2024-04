SOBRIEDADE JÁ

PARE DE QUERER QUE SUA MORTE CHEGUE LOGO…

Com certeza, esses dias mesmo, você deve ter comentado, como o tempo está passando rápido, o final do ano parece que foi ontem. E essa criança? Olha o tamanho, nasceu outro dia.

Mas sem perceber, é você que colabora para isso, ninguém quer morrer, mas veja se você não está colaborando para sua vida acabar rápido demais.

De manhã você fica esperando chegar logo a hora do almoço. Acabou o almoço, não vê a hora para sair do trabalho. Na segunda-feira conta as horas para chegar a sexta. Terminou as férias torce para passar rápido um ano, para chegar as férias de novo.

Fique mais hoje, mais agora, olhe a sua volta, tem muita coisa legal acontecendo, o agora é único, e pode ser empolgante, independente da hora, ou do dia.

É um presente, que o tempo chama de presente.

NEM TODO LIXO É RECICLAVÉL

Parece que depois que descobriram que lixo pode ser reciclado, as pessoas começaram a guardar mais ainda lixos dentro delas.

Aí eu tenho que te dizer uma coisa: “Nem todo lixo é reciclável.” Tem lixo que é tóxico mesmo, que precisa ser enterrado para sempre.

Olha, é inevitável a gente não criar nossos próprios lixos, não receber lixo dos outros, agora manter esse lixo armazenado, cheirando mal, aí e você quem decide.

Mas talvez você esteja pensando: “Tá, mas o lixo que eu tenho e que dá pra reciclar como eu faço?”

Vou te passar “um produto” que recicla a maioria dos lixos que você tem aí contigo.

Ele se chama perdão, esse produto é forte hein?

Quando cai nessa tua mágoa, nesse teu ressentimento, transforma completamente.

Dê uma olhada, dá para reciclar, recicle, não dá, enterra pra sempre.

É DIFICIL FINGIR QUE TÁ FÁCIL…

Um dos homens que mais admiro, faleceu não faz muito tempo, é o Monsenhor Jonas Abib. Ele tem uma frase, simples, mas tão forte, ele dizia com uma convicção de quem vivia isso. Ele dizia assim: “Aguenta firme meu filho!”

Aguentar. É o contrário do nadar, nadar e morrer na praia, é a opção pela resistência, é convicção mesmo.

Acontece que, muitos desistem porque não admitem a dificuldade, e não partilham essa dificuldade, não dividem o peso.

Cem quilos carregado sozinho é quase impossível, dividido em quatro é uma tarefa tranquila.

O orgulho, a prepotência, acaba sendo motivo de queda e desistência, simplesmente porque você acha difícil, dizer que não está fácil.

Lembra que até Jesus aceitou que o ajudasse carregar a cruz.

Olha, fingir já é algo difícil, agora fingir que está fácil quando está difícil, é pedir pra perder.

VOCÊ DECIDE PELO QUE VALE A PENA CONTINUAR SE MACHUCANDO

Pode ter certeza, muita coisa vai te machucar, mas é você que decidi pelo que vale a pena machucar.

Esses dias, na comunidade, aconteceu um fato engraçado, a gente estava na capela, e começou um som de batido em sequência sabe?

Sai para ver, e era um pica-pau, bicando em um poste, acontece que era um poste de concreto.

As coisas estão de ponta cabeça mesmo né?

Pica-pau, bicando concreto. Se continuasse, iria quebrar o bico provavelmente.

Lembrei de um ditado: “Dar murro em ponta de faca.”

Veja, o dar murro para nós, como a bicada do pica-pau no concreto, representa um esforço em busca de algo que a gente quer.

Acontece que bicar o concreto, e murro em ponta de faca só machuca.

Observe se toda falta, toda perda, toda ausência que hoje te machuca, vale a pena continuar te machucando.

QUE SAI DE VOCÊ QUANDO TE ESPREMEM?

Uma laranja do seu quintal, ou do pomar do vizinho, se você espremer, sai suco de laranja. Laranja sempre dá suco de laranja, espremeu aparece a essência, a polpa né?

E olha, aparece a essência que normalmente fica escondida atrás da casca.

Agora, se a gente espremer o ser humano, lógico que no sentido figurado, o que sai?

Pois é, de cada um sai reações, sai uma essência diferente.

Estou fazendo essa analogia, para você se perguntar: “O que anda saindo de você quando a vida te espreme, te aperta?

Esse é o momento, que queira ou não, sai o que você tem dentro, o que você também tem por baixo da sua casca.

E a gente vê saindo de muitos, só ingratidão, reclamação.

Vai uma dica: se encha de gratidão, ela é como o açúcar, capaz de fazer do teu limão uma limonada.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai