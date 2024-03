SOBRIEDADE JÁ 

O MAIOR BARATO É DE GRAÇA

Numa gíria comum as pessoas dizem mais ou menos assim: “Ah isso é um barato né? Isso é o maior barato.”

Se usa esse termo, quando se quer expressar algo divertido, empolgante, interessante, tanto é que, usuários de drogas se apropriaram desse termo para descrever a sensação momentânea do prazer da hora do uso.

Mas barato, também é aquilo que não custa caro, e eu estou plenamente convencido de que o maior barato da vida, é você de forma sincera, não só da boca para fora, mas de forma genuína, se incomodar com a injustiça, e fazer o possível para minimizar essa injustiça na vida dos outros.

Isso te traz paz, traz consciência tranquila, e é um barato, que nem é barato, porque é de graça, só te custa a decisão, a vontade sincera de fazer.

PERDIDOS: A OVELHA, A MOEDA, O PRÓDIGO E SEU IRMÃO.

Existe uma relação sutil entre as parábolas da ovelha e da moeda perdida, com a do filho pródigo.

São três parábolas e quatro perdidos: um animal, que está perdido fora de casa, uma moeda, perdida dentro de casa, e na parábola do filho pródigo, são dois perdidos, um dentro e outro fora de casa.

A gente tende achar que o perdido é só o filho que foi embora, não, o mais velho, como a moeda, também estava perdido dentro de casa, sem perceber.

Ficou claro, quando ele se ofendeu, porque o pai acolheu o perdido de fora, não se alegrou com a volta do irmão.

Vale a pena você dar uma olhada, se você não anda meio perdido dentro da casa do pai, na igreja, julgando os teoricamente perdidos de fora.

Mesmo dentro de casa, deixe o pai te encontrar sempre.

VOCÊ DECIDE PELO QUE VALE A PENA CONTINUAR SE MACHUCANDO…

Pode ter certeza, muita coisa vai te machucar, mas é você que decidi pelo que vale a pena se machucar.

Esses dias, na comunidade, aconteceu um fato engraçado, a gente estava na capela começou um batido em sequencial sabe, sai para ver, era um pica pau, bicando um poste, acontece que era um poste de concreto.

As coisas tão de ponta cabeça mesmo né?

Pica pau, bicando concreto. Se continuasse, iria quebrar o bico provavelmente.

Lembrei de um ditado: “Dar murro em ponta de faca.”

Veja, o dar murro para nós, como a bicada do pica pau no concreto, representa um esforço em busca de algo que a gente quer.

Acontece que bicar o concreto, e murro em ponta de faca só machuca.

Observe se toda falta, toda perda, toda ausência que hoje te machuca, vale a pena continuar te machucando.

O PROGRESSO CIENTÍFICO, VEIO PELOS CRISTÃOS

É nítida a onda em se tentar descaracterizar princípios cristãos, fazer a Bíblia antiga, ultrapassada.

Mas os que pensam assim hoje, não sabem, ou fingem que não, que o progresso científico, veio pelas escolas cristãs.

Harvard, considerada a melhor faculdade do mundo, fundada em 1.636, tem até hoje como lema: “Verdade para Cristo e a Igreja”.

Isac Newton, o maior cientista da história, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência, uma mente brilhante como a dele, teve essa grande consideração às escrituras, e hoje os novos gênios, quando não a ignoram, negam.

Quantos cristãos você acha que sabem disso?

As Escrituras são atuais sim, o cristianismo é o modelo perfeito de vida sim, anuncie isso, São Pedro disse: “Estais prontos a responder, para a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé?

Está aí mais uma razão!

DEUS NUNCA ESTARÁ MORTO…

Esses dias li mais ou menos assim:

Ele nunca escreveu um livro…

Nunca teve um lugar de destaque…

Não constituiu uma família…

Nem teve casa…

Não conheceu uma cidade grande…

Nunca se afastou mais de 300km de onde nasceu…

Com 33 anos a opinião pública se voltou contra ele…

Os poucos amigos fugiram, e um lhe traiu…

Passou por um julgamento…

Foi crucificado, e morto entre dois ladrões…

Seus executores disputaram suas roupas, a única propriedade que tinha…

Foi sepultado em um túmulo emprestado…

Dois mil anos depois, e Ele continua sendo a figura central da humanidade, nem todos os reis, os parlamentos, os governos juntos influenciaram a humanidade como ele influenciou.

Ele que em grande parte, teve uma vida solitária.

Qual o segredo de Ele ainda estar tão vivo?

Ele é Deus, e Deus nunca estará morto!

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai