SOBRIEDADE JÁ 

A GRAÇA É DE GRAÇA, VOCÊ QUE FAZ ELA CARA

Uma vez li sobre um assassino que havia sido condenado a morte, mas juntaram um grupo de pessoas influentes e foram até o juiz e pediram que o livrasse dessa pena.

O juiz resolveu ceder, mas teve uma atitude surpreendente, elaborou a sentença dando a liberdade, mas se vestiu como um religioso, e colocou a sentença no meio de uma Bíblia e foi até o condenado.

Mal chegou na prisão o assassino gritou, xingou o juiz, que nem conseguiu se aproximar, e foi embora. O carcereiro então contou ao preso quem era, e o que tinha vindo fazer.

No dia da execução, o assassino pediu a palavra e disse: “Não estou sendo morto pelo crime que fiz, mas sim pelo perdão que eu não quis.”

Olha, a graça é de graça, mas custa tão caro para alguns, simplesmente porque a rejeitam.

A PROVA SURPRESA CHEGA

A escola além de ensinar ler, escrever, cria costumes que influenciam nossa vida toda, por incrível que pareça, um deles, é deixar as coisas para a última hora.

A professora marca uma prova tipo sexta feira, a maioria deixa para estudar na quinta à noite, ou até acordam mais cedo na sexta mesmo.

Isso pode ter deixado no inconsciente de muitos de nós, a ideia de que o certo, somente é necessário quando se é colocado a prova, e que o esforço deve ser feito só na eminência de ser avaliado pelo outro.

Tem uma música do Capital Inicial que diz: “O que você faz quando ninguém te vê?” Você faz o possível pra tirar 10 também?

Não se esqueça, a prova mais importante da sua vida, será no final da vida, e ninguém sabe quando vai ser, é a tal da prova surpresa.

DEUS NÃO DEMORA, DEUS CAPRICHA

De um tempo para cá, parece que Deus contratou um monte de porta voz, pessoas dizendo: “Ó, Deus mandou dizer isso, aquilo…”

Complicado. O que Deus tinha para dizer, já disse nas escrituras, mas alguns colocam palavras na boca de Deus, e pior, criando promessas.

Estou dizendo isso, porque uma pessoa me procurou desapontada, dizendo que Deus estaria demorando demais para cumprir uma promessa que o pastor havia passado para ela.

Difícil né? Mesmo nas promessas que são realmente de Deus, não existe essa de demorar demais, existe o tempo correto, o kairós, que é o tempo de Deus.

O tempo do homem é marcado pelo relógio, que atrasa ou adianta, o tempo de Deus não, é perfeito, é na hora exata, quando tem que ser mesmo.

Então prefiro dizer: “Deus não demora, Deus capricha.”

O DUELO ENTRE DESEJO E A MORAL

Nossas decisões são, geralmente, um duelo entre desejo e moral.

Um conflito interno, entre valores e desejos, uma luta interior que acontece quando a gente tem que decidir.

Mas Deus criou no homem, “um dispositivo” chamado consciência, que nos desafia nas decisões, e são como testes para a nossa integridade.

É o embate entre saber o que é certo, e o que a gente deseja, um verdadeiro duelo, onde o resultado dessa luta entre impulso e valor, forma o caráter.

Nem sempre o correto vence, mas saber que existe esse duelo, deve reforçar muito em nós, o poder de decisão para agir de forma correta.

O apóstolo Paulo definiu bem esse duelo, dizendo que até ele passava por isso, não fazendo o bem que queria fazer, e fazendo o mal que não queria.

Mas a consciência desse duelo, levou Paulo a vencê-lo.

FOI PARA A LIBERDADE QUE CRISTO NOS LIBERTOU

Quando Deus chama Moises para tirar o povo do Egito, a gente imagina que eles iriam fazer uma mudança de lugar só, mas não, o êxodo durou 40 anos, mesmo com as condições da época, uma viagem dessa, de uns 450km não duraria 40 anos.

Sabe por quê? Ali, não se tratava do deslocamento de um povo, mas da preparação de um povo para a liberdade.

Porque não existe terra prometida, para quem mantém a concepção de escravo, então eles precisavam criar consciência de liberdade.

Muitos pensam em mudar de cidade para resolver um problema, mas se o problema estiver em nós, ela vai junto.

Paulo escreveu aos Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para mudar de lugar, de igreja, mas para mudar nossa concepção, e criar uma consciência livre, transformada no espírito.

