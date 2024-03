SOBRIEDADE JÁ 

UM DIAMANTE NO ESTILINGUE…

Um rei sonhou que tinha perdido todos os seus dentes, e pediu que interpretassem o seu sonho.

O primeiro disse: Majestade, lamento, mas que dizer que o senhor irá perder todas as pessoas que estão a sua volta. Revoltado pediu uma segunda opinião, e lhe disseram: majestade, que maravilha, esse sonho, diz que o senhor irá viver mais que todos que estão a sua volta…

Os dois tiveram a mesma interpretação, mas entregaram de forma diferente.

Toda verdade precisa ser embalada de forma a mostrar o valor da verdade.

Uma pedra de diamante dentro de uma caixinha bem embrulhada, é o mesmo diamante que você pode colocar em um estilingue e dar uma pedrada em alguém…

A verdade plena tem nome, Jesus.

Como você está passando essa verdade as pessoas a sua volta? Cuidado, pois como disse São Francisco: você pode ser o único evangelho que muitos irão ler…

SE FOR PARA SE ALEGRAR, PODE SER ANTES DA HORA…

Tem um momento no livro do Pequeno Príncipe, que fala sobre um suposto relacionamento entre a raposa e o príncipe, e quando eles vão marcar para se encontrem, a raposa diz mais ou menos assim: é bom que você venha nesse mesmo horário, porque se você me disser que vem as 4h por exemplo, a partir das 3h, eu já começo a ser feliz…

Com a gente, acontece da mesma forma. Na eminencia de uma viagem por exemplo, dias antes a gente já se alegra com a viagem…

Estou dizendo isso, porque existe uma promessa de Jesus. Ele disse que vai voltar, não disse nem o dia nem a hora, mas disse que volta, e essa promessa já é o maior motivo meu e seu, para sermos felizes desde agora…

A PROSPERIDADE ESPIRITUAL…

Porque empresários com as mesmas formações, mesmas oportunidades, têm resultados diferentes?

Um cresce, amplia, investe, o outro, fica parado, na mesmice, reclamando do governo, terminando como começou…

O senso comum vai dizer: ah fulano teve sorte né, o outro, fez a mesma coisa e nada…

Ah, não fez as mesmas coisas mesmo…

Um foi mais atento ao mercado, investiu na sua formação pessoal, e o crescimento foi consequência, questão de ação e reação…

Desculpe a comparação, mas a vida espiritual é mais ou menos assim.

Quando a pessoa observa as regras de Deus, ouve à Deus, diz com sinceridade: “seja feita a vossa vontade”, do pai nosso, as coisas mudam, Deus se torna mais real pra ela, e aí acontece, o que, aliás, deveria ser a preocupação das igrejas: levar as pessoas ao sucesso, a prosperidade sim, mas a prosperidade espiritual…

HUMILDADE NÃO É HUMILHAÇÃO…

Uma das sete virtudes teologias é a humildade, acontece que muitos não conseguem ser humildes, porque confundem humildade com humilhação.

É muito diferente. O humilde não se sente maior, não tem necessidade de disputar nada com ninguém, não se ofende por pouco, já o orgulhoso, confunde humildade com humilhação, e perde oportunidades, principalmente oportunidade de aprender, ele vê toda crítica, como humilhação…

Santo Agostinho ensinou que a humildade evita o orgulho, e Jesus disse, venha a mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus está revelando aí, a sua natureza, que é de ser gentil, compassivo, humilde, e convida a seguir o seu exemplo, de que a verdadeira grandeza não está em dominar o outro, mas praticar a humildade em todo nível de relação: com o superior como obrigação, com os colegas como cortesia, e ser humildes com os inferiores, isso é nobreza…

SUPORTE, PARA CONTINUAR SENDO SUPORTE…

De cara interpretamos o suportar, como um sofrimento vencido somente, ah eu suportei tal coisa, mas suportar também é a sua disposição em ser suporte a alguém…

Numa ponte, o suporte são os pilares que a sustentam…

Você tem sido suporte para os seus próximos, para sua família? ou é daqueles que diz assim: ah, me chateou, ah pensou diferente de mim, eu não suporto…

No livro do Pequeno Príncipe, a flor disse: eu preciso suportar algumas larvas, caso eu queira ver as borboletas…

Olha, quando você pode, e não é suporte para o outro, você também é responsável pela queda do outro.

Uma pedra pode ser suporte, mas pode ser motivo de tropeço, Jesus que disse: É inevitável que ajam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas! Seria melhor que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse atirado ao mar…

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto "Sobriedade Já"

