SOBRIEDADE JÁ 

EU SOU AQUELE QUE SOU…

Quando Deus diz a Moisés: “Eu Sou Aquele que é, ou aquele que sou.” Parece até meio vago né? Meio indefinido, sou aquele que É.

Mas não, essa é a definição mais completa de Deus, porque tirando Ele, todas as outras coisas, não são, elas estão.

É a famosa Lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, tudo tem uma base uma origem, já teve outra forma, outro conteúdo antes, inclusive nós, já fomos um óvulo fecundado, que foi se transformando, e logo vai ser pó.

Deus não, Ele é aquele que É. Isso revela da sua eternidade, sua auto existência, a soberania da sua natureza divina.

Por isso todos os outros deuses que o homem cria, nunca é, por essa simples razão, foi criado pelo homem a partir de algo, um deus transformado, ou seja, não é o Deus que É.

MINOTAURO, MAS COM APARÊNCIA DE HOMEM

Esses dias, estava incomodado com que meus sobrinhos assistindo na TV, e lembrei do Sitio do Pica Pau Amarelo, eu gostava demais.

Entrei para eles assistirem e apareceu logo uma série onde tinha um personagem da mitologia grega, o Minotauro, que é metade homem e metade animal, um touro.

Somos isso. Uma parte animal, que busca da sobrevivência e a humana, que busca valores.

E o valor maior do humano é a liberdade. Às vezes a gente acha que ser grosso, xingar, gritar, diante de uma desavença é liberdade humana, não, é a vitória do animal sobre o humano.

A vitória do eu humano sobre o eu animal, é a prova que somos livres. O humano livre, é aquele que prende seu eu animal, e durante a vida, faz o possível para domesticar o irracional.

FOQUE NOS 10%

Não sei se esses números representam exatamente a realidade, mas estão próximos dela.

Um estudo apontou que em cada 100 pessoas que nos relacionamos, 70 delas ou seja 70%, são indiferentes conosco, passam, dizem bom dia tal, mas puro protocolo. 20% gostam que tenhamos problema, ou seja, não gostam de nós, ficam felizes se estamos tristes, e tristes se estamos felizes, independente da gente ter feito alguma coisa a elas, e os outros 10% realmente gostam de nós, sofrem com a gente, são amigos de verdade, nossa família.

Mas como tudo na vida, esse contexto vai te influenciar dependendo de como você lida com ele.

Cuidado para não ficar tentando convencer os 70% a te amar, tentando saber a todo custo porque os 20% te odeiam, pode não te sobrar tempo para retribuir o amor recebido dos 10%.

PESSOAS E GALOS BRIGAM

Lembro quando era criança, fui a uma chácara onde pessoal fazia, de forma clandestina claro, briga de galo.

Coisa absurda, proibido por lei inclusive, mas o ser humano é tão incoerente que proíbe as brigas de galo, mas os MMAs dos homens são promovidos com glamour de megaeventos, transmitido pela tv.

Pessoas e galos brigam. Os galos eu não sei, mas os humanos brigam pela convicção que os dois lados têm, de que são os donos da verdade.

Existe uma concepção de que se alguém não pensa exatamente como eu, é automaticamente contra mim.

E aí como na briga dos galos, ou saem os dois mortos, ou, um morto e outro muito machucado.

E o pior, quem se acha o dono da verdade, não aprende mais nada, aliá nem se lembra que o Mestre disse ser Ele, o caminho e a verdade.

ABENÇOA SENHOR AS FAMÍLIAS, AMÉM!

Toda hora surgem novas empresas, instituições, mas que, mais cedo ou mais tarde acabam.

Mas duas instituições que foram criadas por Deus, e não por homens, não acabarão: a família e a igreja, propósitos de Deus não mudam.

E não por coincidência, são as duas mais atacadas pelas forças ocultas, inimigas do homem né?

Deus criou a família dando a Adão e Eva a missão de crescer e multiplicar, e Jesus criou a igreja dizendo a Pedro: “Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja.”

Desde sempre atacam a igreja, mas hoje o ataque as famílias são mais palpáveis.

Talvez tenham descoberto que se as famílias de uma cidade estiverem em paz, essa cidade estará em paz, se tiver paz nas famílias de um país, logo esse país estará em paz, e se tiver paz nas famílias do mundo, lógico, o mundo estará em paz.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai