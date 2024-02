SOBRIEDADE JÁ

A ESCULTURA JÁ ESTÁ DENTRO DA PEDRA

Um escultor quando vai fazer sua escultura, ele parte de uma peça bruta.

Quem já foi em Ouro Preto, com certeza viu as esculturas do Aleijadinho, e se impressionou com a perfeição dos detalhes.

Pensar que aquilo já foi uma pedra bruta né?

Mas o que ele fez para que ela se transformasse em uma obra de arte?

Ele tirou os excessos.

O artista olha para pedra e já enxerga a escultura dentro dela.

Só existe excesso de pedra em volta, que precisam ser tiradas.

Nós somos uma obra de arte, Deus nos vê assim.

As vezes o que falta é tirar os excessos também, excessos de preocupações, de julgamentos, de culpas, de passado, excessos de futuro, isso acaba ficando em volta da gente, e descaracterizando nossa essência.

Tudo que Deus faz é perfeito, somos perfeitos, mas temos uma vida toda para se deixar lapidar.

A FRAGMENTAÇÃO DA PERSONALIDADE

Não sei se é uma característica do humano de sempre, ou agora que estão “mais evoluídos” que se percebe mais essa fragmentação da personalidade.

Como se muda de acordo com o lugar onde se está, e com quem se está.

É impressionante a diferença de comportamento das mesmas pessoas ao encontrá-las na igreja, e até nas próprias festinhas da igreja.

Não existe coerência, e aí, toda a personalidade que oscila, nunca vai ser referência, seja dentro de casa ou na sociedade.

A gente critica políticos por essa postura, é justo, mas presta atenção se você não anda mudando muito “de partido”, também de acordo com as conveniências, mudando de religião se uma lhe é mais conveniente para o momento, mesmo não sendo verdadeira, e até a fé fica fragmentada, pois a incoerência domina, pelo medo que a sinceridade tem de machucar.

A INFLUÊNCIA PODE DURAR PARA SEMPRE HEIN?

Você percebeu que parece mais fácil o fraco enfraquecer o forte, do que o forte fazer o fraco ficar forte?

É a influência negativa predominando sobre a positiva.

Aliás, tem gente que nem acredita que influência boa existe.

E as redes sociais criaram um termo para quem influencia por lá, o “influencer”, e a galera segue, sem se importar com o conteúdo, ou a causa, acaba pesando, mais a quantidade dos que já estão sendo influenciados.

Gente, influencer é o pai, a mãe, o professor, quem está perto, e não terceirizar a um estranho.

Influenciar é dar parte da sua alma a alguém, o influenciado pensa os pensamentos do influenciador, e pode ficar ligado a ele para sempre, porque nunca se sabe quando vai, se é que vai, terminar a influência feita.

Influencie e se deixe influenciar, mas pela verdade.

AMAR É UMA PENA QUE VALE A PENA

Sei que você já disse alguma vez: “Ah isso vale muito a pena.”

Tá, mas o que é pena?

Não é a da galinha né? Nem dó né?

Fui para o dicionário ver, e pena quer dizer: castigo, penitência, sofrimento, aflição.

Quando a gente diz: “Vale a pena.” Estamos dizendo que pelo fruto, vale a penitência, o sofrimento, o castigo.

Vale o sofrimento, a renúncia para se passar num vestibular, vale a pena, para passar num concurso, vale a pena para viver bem.

E aí, a sua vida tem valido a pena de viver?

Acontece que a maioria não quer pagar a pena para viver, querem as vantagens, mas o preço que é a pena, pouca gente encara.

Pode ter certeza, a pena do presente vale a pena, e amar é uma pena que vale muito a pena.

DUAS MEIAS VERDADES NUNCA SERÃO UMA VERDADE INTEIRA

Se juntarmos duas metades de uma laranja, vamos ter uma laranja inteira, agora se juntarmos duas meias verdades, nunca serão uma verdade inteira.

É a tal história, um pingo de veneno em um galão de água, contamina a água toda, da mesma forma, uma mentira pode contaminar a vida toda.

Além disso, a vida do mentiroso é muito cansativa, sempre vai precisar criar a mentira seguinte, para justificar a mentira anterior.

A mentira sempre vai incomodar o mentiroso, ela nunca vai ser natural, é como o sorriso de alguém que perdeu o dente da frente, e sempre colocando a mão na boca para esconder alguma coisa.

Se por acaso uma mentira escapar da sua boca, assuma, se desculpe.

Nunca diga que é mentira, que está mentindo.

