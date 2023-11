SOBRIEDADE JÁ

NÃO IMPORTA SER, SE NÃO SE SABER QUE É…

Pensa comigo, uma pessoa num restaurante com muita fome, e com dinheiro no bolso, mas não sabe que o dinheiro compra a comida, que adianta ter o dinheiro?

Percebe a importância de se ter, e se saber para que serve, como também ser, e se saber que é.

Você já deve ter lido em algum lugar por aí: “Não sou dono do mundo, mas filho do dono.”

Ela me fez associar a uma frase de mais de 400 anos antes de Cristo, Sócrates disse: “Conhece-te a ti mesmo.”

Isso é sensacional porque não adianta ser, se não se sabe que é, só se conhecendo, saberemos quem somos.

No mundo onde influências externas nos afastam do que somos, a frase se declarando filho do dono de tudo, não faz sentido se não se toma posse dessa filiação, e principalmente se segue os passos do Pai.

VOCÊ ACHA QUE DEUS TE ACEITA COMO VOCÊ É?

De acordo com seu conceito sobre Deus, você acha que Ele aceita realmente as pessoas como elas são?

Sinceramente, dentre tantos os conceitos e afirmações que a gente ouve, muitos passam despercebidos, e esse é um deles.

Vou te dizer com todas as letras: Deus não aceita as pessoas como elas são, Deus recebe, toda a pessoa como ela está. Isso é bem diferente de aceitar o que cada um escolhe, caso contrário a vinda de Cristo, todo seu ensinamento, o convite ao nascer de novo, não teriam sentido.

Deus acolhe o drogado, o mentiroso, o ladrão, mas não aceita, esse acolher, essa aproximação, vem com um convite a uma vida nova.

Cuidado com o equívoco de como você interpreta quando ouve: “Deus é amor.” Ele é, e exatamente por isso acolhe propondo uma vida nova, acolhe o pecador, não o pecado.

VOCÊ ESCOLHEU A DEUS, OU DEUS TE ESCOLHEU?

Você acha que o homem escolhe a Deus, ou foi Deus que escolheu o homem?

Às vezes ouvindo pessoas que testemunham serem recém-convertidas, dá impressão de que a partir da sua conversão, ela escolheu a Deus.

É um equívoco.

Jesus diz: “Eu vos escolhi para serem meus seguidores, para darem frutos de vida eterna.” A verdade então é que Deus escolheu o homem, quando ele era fraco, ímpio, na verdade condenado.

Diferentemente de nós, que quando escolhemos alguém, o critério é a aparência, são os dons especiais, Deus não, não nos escolheu porque somos bons, porque somos justos, mas para que nós, nos sentindo escolhido por Deus sejamos bons.

A escolha de Deus é incondicional, não depende de nós, e nossa fé não é causa, mas consequência, fomos escolhidos não por sermos bons, mas para sermos bons.

FÉ É COISA DE HUMANO, NÃO SÓ DE CRENTE

É um equívoco nosso quando pensamos em fé, imaginar que fé seja acreditar em Deus.

Não, fé é um ato de acreditar, nós escolhemos em que, ou em quem.

A fé é sim uma característica intrínseca do ser humano queira você ou não, você tem fé, não existe um vazio onde deveria ser ocupado pela fé e que fica vazio caso a pessoa escolha não acreditar em Deus por exemplo.

Se você não coloca Deus na sua caixa de fé, ela não fica vazia, uma outra crença ocupa essa caixa, ocupa esse lugar.

Resumindo, quando você deixa de acreditar em Deus você vai acreditar em outra coisa, fé não é coisa de crente, é coisa de ser humano, e aí mesmo a fé sendo uma transcendência sem uma explicação racional, é uma decisão racional sua, em quem ter fé.

SORRISO ESPONTÂNEO VALE MAIS QUE MIL SELFIES FORÇADAS

Um termo comum do pessoal com celular na mão, é a selfie né?

Pintou uma oportunidade, é arrumar o cabelo, mostrar os dentes e flash.

Mas presta atenção na hora da selfies, a câmera se tornou o instrumento mais poderoso para provocar sorrisos, mas será que esses sorrisos refletem a essência?

Um sorriso verdadeiro vai além de uma selfie, ele está enraizado em emoções, na capacidade de ver beleza nas coisas.

Penso que o sorrir sem self, além de tudo, é uma expressão de gratidão. É o sorriso espontâneo que sai diante de um pôr do sol, de um amigo que chega.

O sorriso perfeito é o espontâneo, independente de um dente torto, uma mancha do rosto, ele ilumina as pessoas em volta, não só uma tela a sua frente.

Que seu próximo sorriso seja natural, porque um sorriso verdadeiro vale bem mais que mil selfies forçadas.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai