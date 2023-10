SOBRIEDADE JÁ

A MULHER SÓ ESPERA O FILHO…

Quando uma mulher está grávida, não se diz fulana está criando um novo bebê, a gente diz fulana está esperando um bebê.

É uma baita diferença, se espera, porque já existe, resumindo a mulher espera um ser, que Deus já criou.

Antes de ser filho daquele casal, é um filho de Deus, criado com DNA divino, e é responsabilidade dos pais, apresentarem a seus filhos, o seu verdadeiro Pai.

Muitos pais querem prover tudo, querem ser deuses para seus filhos, e não lhe apresentar o verdadeiro Deus.

A mamãe só espera, mais um filho, mais um filho do céu, que temporariamente estará com ela para ser cuidado, e logo voltará para casa do verdadeiro pai.

E seria constrangedor, esse filho voltando para a casa do Pai, sem conhecê-lo, simplesmente porque vocês pais, não lhe apresentaram o papai do céu.

A CONVERSÃO DO BOLSO

Dizem que a parte mais difícil de se converter é o bolso.

Faz sentido, pior que uns até dizem se converter para encher o bolso.

Gosto muito de uma afirmação que diz: “Desejo que você tenha bastante dinheiro, mas desejo que você saiba quem manda em quem.”

Não é novidade né?

Que muitos quando conseguem dinheiro, se transformam, ficam arrogantes, prepotentes, tem certeza de serem melhores que os outros.

Olha, a sua quantidade de dinheiro não é diretamente proporcional aos seus méritos, como disse Millôr Fernandes: “Se todos recebessem somente o dinheiro que merecem, iria sobrar muito dinheiro no mundo.”

Veja o seu dinheiro também, com um dom dado por Deus, um dom a ser compartilhado, infelizmente a maioria não entendeu Francisco de Assis, no: “É dando que se recebe.” Nem a Jesus: “Que é impossível servir a dois senhores.”

DOU UM BOI PARA NÃO ENTRAR NA BRIGA, E…

Vamos de mais lutas e menos brigas?

Pode parecer iguais, mas luta e briga, são bem diferentes.

A vida é uma eterna luta, e deve ser.

Agora brigar, eu prefiro até mudar o ditado popular e dizer que: “Dou um boi pra não entrar na briga, e uma boiada pra continuar fora da briga.”

Olha, uma briga, nem deveria começar, mas caso comece, ela tem hora para acabar, agora a luta, é para a vida inteira.

A briga geralmente vem em momentos de raiva, e sem uma causa lógica, e como dizia a mamãe: “Quando um não quer dois não brigam.”

Agora a luta é uma decisão convicta, algo medido, ponderado, decidido.

Esqueça as briguinhas, briga só deixa mancha roxa e arrependimento, em você e nos outros, agora luta, a gente trava muitas, e com a gente mesmo, e normalmente elas precedem vitórias.

PLANETA SUSTENTÁVEL COM PESSOAS INSUTENTÁVEIS

Esses dias uma mãe me ligou pedindo vaga para o filho na comunidade, e ela usou uma frase que não tinha ouvido antes.

“Me ajuda porque as coisas aqui em casa estão insustentáveis.”

Me fez lembrar da preocupação hoje em dia que se tem, em deixar um planeta sustentável para as próximas gerações, mas uma frase muito boa que nos faz pensar: “Será que não estamos mais preocupados, em deixar um planeta bom para nossos filhos, do que deixar filhos bons para nosso planeta?”

É o individualismo, o egoísmo, que destrói o planeta, se cuidar bem das pessoas, dando educação, senso cristão, automaticamente elas cuidarão do planeta, de que adianta um planeta sustentável com pessoas, insustentáveis, aliás insuportáveis?

Cuidar da natureza é essencial, mas aprender com ela, faz toda diferença, ela ensina, que o que se planta se colhe.

NEM TODA REGRA TEM SUA EXCEÇÃO

A regra é algo extremamente comum, e surge com a intenção de organizar uma instituição, a própria sociedade.

Tá! Mas quem é que elabora as regras?

São os homens, e eles podem ser traídos por interesses próprios, fazendo com que uma regra perca sua real função, logo, nem todas as regras, mesmo que seguidas são verdade, mas a verdade deve ser uma regra.

Veja, que uma regra pode até ser questionada, agora a verdade nunca, então se você tiver que elaborar alguma regra, seja verdadeiro, e se pergunte: Eu teria condição de cumprir essa regra, se estiver na mesma situação?

Dizem que toda regra tem uma exceção, mas lembro das palavras de Jesus dizendo: “Eu sou a verdade.”

Fica claro, que a única regra que Ele deixou, o amor, está fora dessa regra que diz: “Que toda regra tem exceção.”

A regra do amor não!

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

