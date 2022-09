SOBRIEDADE JÁ

MEDIOCRE

Chamar alguém de medíocre, pode parecer uma baita ofensa, acontece que somos educados a sermos medíocres.

Na escola se tirarmos a média, passamos de ano. Nem zero nem dez, 5 é suficiente, por isso que um diploma, não tira a mediocridade de ninguém.

Medíocre acredita pouco, tanto nele como nos outros, e normalmente ele vive na zona de conforto.

E como vocês sabem, gosto, e me inspiro muito nas escrituras sagradas para fazer os meus textos, e uma passagem bíblica adverte seriamente o medíocre, está escrito no livro do apocalipse e diz: “Melhor que você fosse quente ou frio. Mas porque é morno, estou a ponto de vomitá-lo.”

Então nunca se empolgue com o morno, a não ser que seja um bom banho, num dia, esse sim o dia, que não esteja nem quente e nem tão frio.

NUNCA TROQUE UM PROPÓSITO POR UMA PROPOSTA

É só colocar o pé no chão de manhã que a gente é bombardeado por propostas.

Isso… propostas, porque poucas coisas nos são impostas, normalmente temos a liberdade de escolhas sim.

E são as propostas que nos dão a liberdade, quando elas chegam, somos intimamente tentados a aceitar, principalmente as mais sedutoras.

Mas é aí, que se mede o tamanho do nosso ideal, o tamanho do nosso propósito. O quanto estamos dispostos a resistir, principalmente a proposta de desistir.

Gente, sem propósito até a pessoa mais genial, desperdiça sua genialidade na inconsistência, na falta de constância.

E aí acabamos trocando propósitos por propostas.

Aí que está a derrota, a desistência, o nadar e morrer na praia.

Então fique com essa ideia hoje: nunca troque seu propósito, por uma simples proposta.

PREFIRA TER PAZ DO QUE TER RAZÃO…

É uma imprudência a ideia de consenso, porque o êxito de ideias, as invenções, vem normalmente contra algum consenso, vem do questionamento.

Nós nunca seremos consenso, sempre vão nos julgar e tentar moldar nossa personalidade, e nós faremos isso com os outros, e isso é cansativo.

É uma guerra, e de guerra ninguém sai ganhando, até quem vence, sempre sai perdendo.

Esses dias ouvi mais ou menos assim: “Ah eu dou um boi pra não entrar na briga, e uma boiada pra não sair.” Sinceramente eu prefiro dar o boi e a boiada pra não entrar.

Não existe guerra boa, e nem paz ruim, e a forma mais inteligente e fácil de se vencer uma guerra é acabar com a guerra.

Quer uma dica? Prefira ter paz, do que ter razão.

PRESENTE PASSADO FUTURO E ETERNIDADE…

O tempo de acordo com a configuração humana está dividido em passado, presente e futuro, que é subdividido em dias, meses e anos, e determina nossa existência por aqui.

Acontece que tem uma definição sobre nós, os humanos, que me soa de forma impactante, e diz: “Não somos seres humanos que vivem esporadicamente aqui experiências espirituais, mas somos seres espirituais, vivendo temporariamente uma experiência humana.” Percebe o tamanho da diferença? E isso mostra exatamente a plenitude do homem, e o homem pleno é um ser espiritual sim.

Então, se a configuração do tempo humano, é passado, presente e futuro, posso te dizer com toda certeza, que a configuração do tempo do homem espiritual é: presente, passado, futuro e eternidade.

INVENTORES DE PESSOAS…

Sempre admirei os grandes inventores da história, desde Thomaz Edison, até Santos Dumont.

O interessante é que o inventor cria algo que não existe, usando coisas que existem.

E são considerados gênios, porque olham as mesmas coisas que os outros olham, mas veêm o que os outros não conseguem ver.

E nós? Ah… nós somos inventores de pessoas, olhamos o outro e já inventamos o perfil que nossa criatividade desenha.

Sabe, o segredo do inventor, é que ele ama o que vê. Mesmo que seja quebrado, sujo, aparentemente estragado.

Jesus foi, e é, o maior inventor de pessoas, seja mulher/homem pega(o) em adultério, o ladrão na cruz, a samaritana, o durão do Pedro. Ele viu muito mais que pecadores, viu a imagem e a semelhança divina.

Como anda seu modo inventor de pessoas?

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai