SOBRIEDADE JÁ

QUANTO TEMPO ARRUMANDO O CABELO, E QUANTO TEMPO ARRUMANDO O CORAÇÃO?

Vamos refletir juntos. Quanto tempo você gasta diante do espelho arrumando seu cabelo, e quanto tempo você gasta arrumando seu coração?

Pois é, o cabelo é uma expressão externa da nossa identidade, como nosso corpo, mas o coração é a sede das nossas emoções, sentimentos e de conexões com os outros.

Veja, um belo penteado pode durar algumas horas, o cuidado com o coração tem impactos duradouros para vida toda.

Assim como usamos produtos específicos para o cabelo, precisamos de práticas que cuidem do nosso coração, da saúde emocional, espiritual, ter hábitos e relacionamentos saudáveis.

Investir tempo para cuidar do coração não é luxo, então vamos fazer o seguinte: quando você estiver diante do espelho cuidando do cabelo, ou da maquiagem, se pergunte como anda o coração, pois é de dentro que vem a verdadeira beleza, para coração não tem peruca.

VOCÊ NÃO TRANSBORDA POR QUE SE ACHA GRANDE DEMAIS OU É FURADO?

Pense comigo: um recipiente só transborda quando está completamente cheio, aí o mesmo conteúdo, sai de dentro, se espalha, ou vai para dentro de outro.

Agora nós humanos temos muita dificuldade em transbordar, nos achamos sempre incompletos, tudo que vem não é suficiente, sejam coisas, sejam afetos.

Resumindo, não nos transbordamos porque nos achamos grandes demais, ou somos um recipiente furado?

Veja o mar, só é grande porque se coloca abaixo do nível dos rios, por isso recebe as águas dos rios.

Jesus é o único completo, como diz a palavra, é o alfa e o ômega, e lá do alto da cruz transbordou de amor, jorrou de verdade sangue e água.

O incrível é que aqueles que nunca se enchem, os vazios, são aqueles que não se colocam suficientemente abaixo da cruz, para se encher desse amor.

O MONOPÓLIO DA VERDADE.

Existe uma lei que proíbe o monopólio, porque no caso de haver monopólio, ele não permite que se tenha outro produto similar para comparação e concorrência.

Acontece que, existem pessoas ou grupo de pessoas que imaginam ter, o monopólio da verdade, e tudo fica pior quando além de imaginarem os donos da verdade tem o monopólio da informação, aí é uma tragédia, porque as suas supostas verdades se esparramam, e sendo verdade ou não, se tornam um consenso aceito, e cria uma conformidade intelectual, onde as vozes e ideias diferentes acabam são sufocadas.

Essas informações distorcidas ou falsas mesmo, são disseminadas e facilita a manipulação de um grupo sobre outro.

De acordo com esse raciocínio, quer dizer que devemos questionar toda a informação?

Sim, menos uma, a informação que vem daquele que diz ser, e é, o caminho a verdade e a vida, Ele sim tem o monopólio da verdade, pode acreditar.

SUA REALIDADE PODE NÃO SER REAL

Num estudo das imagens que chegam até nós de outros planetas, concluiu que para elas serem vistas a olho nu, demoraria até milhares de anos luz, ou seja, hipoteticamente quando a imagem de um objeto chega até nós, ele já não existe mais, e vice-versa, olhando de lá, nem nós existiríamos ainda.

Baseado nisso, poderíamos dizer então, que a realidade passa pelo ponto de vista e de onde ela está sendo olhada, logo, tudo que é matéria, dependendo onde é olhada, não existe… Louco isso né?

Sinceramente isso só me reforça a certeza da existência de Deus, Aquele que é, que existe além do tempo, do espaço, e nos deu essa característica também, soprando em nós a alma, que vai além da finitude do corpo.

Homens olham homens e vem matéria, Deus olha o homem e vê alma.

NÃO VOS CONFORMEIS COM ESSE MUNDO

Esses dias, passando numa fábrica de artefatos de concreto, vi o processo das peças saindo da fôrma.

Me deu uma definição mais clara, do termo conformar.

Uma massa de concreto, toda disforme, entra na fôrma, e sai um vaso, um pilar.

Nós humanos quando nascemos, saímos da forma do útero da mamãe e entramos no útero do mundo, mas Jesus deixou claro: “Não vos conformeis com esse mundo, não aceite a fôrma, e nem a forma que o mundo é.”

Um verdadeiro cristão tem a ousadia de romper com normas supostamente autênticas.

Foi isso que Jesus fez, Ele rompeu formas pré-estabelecidas, principalmente de hipocrisia, questionou convenções, e isso não tem nada a ver com um rebelde sem causa, muito pelo contrário, é postura de quem sabe muito bem, a forma verdadeira e quer se moldar.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai