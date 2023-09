SOBRIEDADE JÁ

EVOLUIR TAMBÉM PODE SER A ÓBITO…

A gente imagina que a humanidade está num constante processo de evolução, a bola da vez é a tal da inteligência artificial.

Mas e o homem, será que evoluiu? Ou são só as máquinas que os homens criam que evolui?

Será que o homem, que a séculos atrás tinha um estilingue como arma, era menos evoluído que a geração que inventou a bomba atômica?

Será mesmo que o homem de hoje evoluiu, para mais equilíbrio próprio, mais empatia, mais amor ao próximo, do que aquele que lá atrás, puxava água do poço com uma corda?

Olha, até pelas expressões culturais, musicais, pinturas, esculturas, de épocas atrás, mostram que o homem atual está muito menos sensível, e acha que evoluiu.

Aliás, cuidado com o termo evoluir, lembro bem da ligação do hospital me dizendo: “Seu avô, evoluiu a óbito.”

EU SOU O QUE DEUS PENSA DE MIM

Uma das dificuldades que a gente vem tratando nos dependentes químicos, é a baixa autoestima deles.

Por mais que pareçam prepotentes, orgulhosos, isso acaba sendo uma defesa das acusações da sociedade, e do espelho.

Mas no geral, todos nós, ali com o ouvido no silêncio do travesseiro, duvidamos de nós mesmos, e nos diminuímos.

E aí tem uma frase de Santa Terezinha que diz: “Nós somos o que Deus pensa de nós.”

Você já se respondeu, o que acha que Deus pensa de você?

Deus não só pensa Ele sabe de você, tem certeza, mas é latente perceber que muitas vezes, Deus acredita mais em nós do que nós mesmos.

Que tal ouvir menos a opinião dos outros sobre você, ou a opinião de você mesmo, sobre você, e fazer mais silêncio para ouvir o que Deus tem certeza sobre você.

PÃO A QUEM TEM FOME, E DEUS A QUEM TEM PÃO…

Tem uma frase que diz: “Fulano é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro.”

Nesse tom irônico, a frase mostra a amplitude da pobreza, que não está exclusivamente na ausência de dinheiro, e Jesus deixou bem claro isso.

Ele não foi só atrás dos pobres no sentido material, Ele chamou Pedro, um pescador, provavelmente muito pobre, mas chamou também Zaqueu, chamou Nicodemos, homens muito ricos na época.

Então, concordo sim com uma opção radical aos pobres, mas que se veja a amplitude de pobreza, os tipos de pobrezas.

Jesus veio para todos, e às vezes nossa suposta caridade, pode estar excluindo muitos que a gente acha que não precisam de nada, só porque tem dinheiro.

Não duvide, entre ricos e poderosos existe muita fome também, fome de Deus.

Ajude a matar esse tipo de fome também.

SEM FÉ AUMENTAM AS PERGUNTAS, COM FÉ AUMENTAM AS RESPOSTAS…

Diante de uma tragédia, muitos se perguntam: “Onde estava Deus nessa hora?”

Você já ouviu isso, ou você também já questionou a presença de Deus nas suas dificuldades?

Pois é! A fé é a coragem de colocar o pé, antes de Deus colocar o chão.

Mas no momento que a gente fica sem chão, é comum imaginar que não existe chão mais em lugar nenhum.

É que o humano vê com olhos humano, só a fé faz enxergar além.

Você nunca conseguiria medir o tamanho da sua fé sem passar por situações de inseguranças de dúvidas.

Deus continua no mesmo lugar, esteja acontecendo o que for em sua volta, enxergá-Lo ou não, vai depender do lado do binóculo que você usa pra enxergá-Lo.

Pode ter certeza, sem fé vai aumentar muito suas perguntas, agora com fé, vai aumentar muito as suas respostas.

JESUS INCLUI E CONVERTE

É óbvio que todos, independente de crenças, de raças, limitações físicas, precisam ser incluídos.

Acontece que só um movimento de inclusão, de aceitação, pode levar a um esvaziamento da conversão, eu explico com essa frase: “A conversão leva a inclusão, agora a inclusão não leva necessariamente a uma conversão.”

E hoje, vemos líderes religiosos, adaptando a teologia cristã, a cada pecado que aparece, criam um deus a imagem e semelhança do homem, e não pregam uma conversão para que o homem se veja a imagem e semelhança de Deus.

Isso é palpável e sutil na sociedade de hoje, e seria como se Zaqueu, incluído por Jesus, continuasse cobrando seus impostos, que a mulher pega em adultério continuasse a mesma, ou que Paulo, mesmo depois de entrar para turma de Jesus, continuasse mantando pessoas, ou seja, incluído, mas não convertido.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

