SOBRIEDADE JÁ

UM TROPEÇÃO PODE FAZER SEU PASSO BEM MAIS LONGO…

A definição de inteligente para a psicologia, é aquele capaz de criar condições adaptativas.

Quantas pessoas sem diploma e que se viram no improviso?

Da mesma forma resiliência é a capacidade de se adaptar diante das adversidades de desafios.

Aqui na comunidade tem muitas árvores e é impressionante como umas tem a capacidade de se curvar diante dos ventos fortes, e não quebram.

São Paulo, deixa claro na carta aos romanos que devemos ser resilientes em meio às tribulações, porque ela produz perseverança, e a perseverança, experiência; e a experiência, esperança. E a esperança não desaponta.

Vale lembrar que, resiliência não significa que, sempre sairemos vencedores, mas ter forças para recomeçar quantas vezes forem necessárias.

Sejam resilientes, transformem obstáculos em oportunidades de crescimento, tenham fé. Lembrem-se que um tropeço, pode fazer o seu passo bem mais longo que os anteriores.

O ESPIRAL DO SILÊNCIO

Um bate papo, está rolando com uma opinião contrária à nossa, a tendência é que a gente fique em silêncio.

Por timidez, por não ter argumentos, mas principalmente por não querer de indispor com o aparente senso comum.

Resumindo: se a opinião majoritária é igual a nossa a gente fala, se não, fica calado.

Acontece que a opinião tida como majoritária, nem sempre é majoritária, normalmente só é mais barulhenta.

E os meios de comunicação, são os maiores instrumentos para validar “a opinião” de quem paga, e aí o silêncio dos bons, e mais nocivo que o barulho dos maus.

Exponha a verdade de sua fé, onde você estiver, pois Jesus que é a verdade disse: “Quem Me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai, mas quem me negar, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu.”

TEMPO, UM RECURSO FINITO

É assunto recorrente, como o tempo passa rápido, quanto se vê, é sexta, logo já é dia 30, logo é dezembro, e logo, não dá mais tempo.

A ansiedade em fazer muitas coisas ao mesmo tempo acelera isso.

Pela percepção da finitude do tempo, as refeições, as horas de descanso, são também, hora de acessar redes sociais por exemplo, e aí se traz um monte de coisas para o mesmo tempo.

Não sei quem contou, mas dizem que em média se desbloqueia 110 vezes o celular por dia.

Mas numa versão teológica o tempo é visto como a vontade de Deus, as escrituras dizem isso: “Há um tempo oportuno, indicando um propósito divino por trás do tempo, além da afirmação de ser o Alfa e o Ômega.”

Pasmem, mas hoje pessoas perdem momentos para fotografar momentos.

DEUS TEM CIÚMES DE NÓS…

Você sabia, que na Bíblia, existe uma citação dizendo que Deus tem ciúmes de você?

Ciúme é uma característica do humano, mas o ciúme de Deus, não se manifesta como em nós, Deus não perde o controle, não perde a razão.

Mas, eu penso que esse ciúme de Deus não é sem motivo, ele também não quer nos perder para um outro amor, igual a gente quando temos ciúmes de alguém.

Deus nos quer por perto, acontece que a relação entre Deus e o homem é baseada no amor, e lógico quando São Tiago disse que Deus tem ciúmes de nós é uma forma de falar do amor de Deus por nós, usando uma característica humana.

Mas lá no fundo vamos ser sincero, diferente daquela coisa doentia de uma mulher por um homem, ou de um homem a uma mulher, é um ciúme bom de saber que existe né?

VEJA O TEXTO DENTRO DO CONTEXTO PARA NÃO ARRUMAR PRETEXTO

A afirmação de Paulo aos Filipenses, comum em para choque de caminhão, músicas, até em tatuagem que diz: “Tudo posso naquele que me fortalece.” Às vezes por ser lida de forma isolada, pode-se entender errado, e vivê-la errada.

Como é uma afirmação positiva, meio coaching até a gente corre o risco de achar que esse “posso tudo”, é ganhar dinheiro, é conquistar o que se quer, ser o mais forte.

Primeiro: quem disse que o que eu quero, é o melhor para mim, nem sempre?

Não quer dizer que não possa alcançar as coisas, mas olhando o versículo anterior se entende melhor, diz: “Sei viver na penúria, e viver na abundância, ter fartura e passar fome, abundância e necessidades.”

Esse “tudo posso” é no sentido do tudo aguento, tudo suporto, Naquele, e por Aquele que me fortalece.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai