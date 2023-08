SOBRIEDADE JÁ

VIVER, EXISTIR E DURAR…

Viver e existir são duas coisas diferentes, mas muitas vezes confundidas.

Simplesmente ocupar um espaço, até respirar e manter as funções vitais, não é viver.

Viver é experimentar emoções, desafios, alegrias, tristezas, ter sonhos.

É se conectar com pessoas, compartilhar, criar momentos e laços afetivos.

Simplesmente existir, penso que é muito monótono e vazio.

É preciso ter um propósito, uma razão para levantar todos os dias.

Reflita como você está: apenas existindo ou realmente vivendo?

Aproveitando o máximo cada momento ou deixando a vida passar sem perceber?

Só existir, é uma forma de coisificar nossa vida, igual um objeto, que até existe, tem prazo de validade, é até é útil.

As coisas existem, mas só nós, os filhos, e não só criaturas de Deus podemos viver.

Escolha a vida, aliás estamos aqui em busca da vida eterna, e não do existir eterno.

PAI PERDOA, ELES NÃO SABEM COMO PERDOAR…

O que me fascina em Jesus é que Ele não pediu nada, do que Ele, como homem não tenha feito.

Na cena da crucificação, aquela fala dizendo: “Pai perdoa, eles não sabem o que fazem.”

Essa fala precisa nos impactar de forma decisiva.

Já te crucificaram, estão te crucificando, mais ainda está vivo, tenha a ousadia de dizer perdoo.

O perdão só tem razão, se o que te fizeram não merece o perdão, a grandeza de quem perdoa está aí.

A própria ciência já concluiu que perdão cura, e não significa esquecer o que foi feito, mas se libertar da raiva, da mágoa, do ressentimento. É se decidir por uma liberdade emocional.

Perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você mesmo, e perdoar o outro pode ser um grande treino para que você, na hora que precisar perdoe a si mesmo.

DEIXA DEUS TE SURPREENDER…

O novo nos desafia, mas muitas vezes a gente evita de mergulhar em novas experiencias.

E aí se perde oportunidades.

A zona de conforto impede que a gente descubra novas versões de nós mesmos.

Olha, se permita surpreender com coisas que estão seu redor, com certeza existem muitas paisagens bem próximas de você, você ainda não viu.

Viver plenamente, é experimentar. Só experimentar faz crescer, e crescer é só para quem está vivo.

O novo não tem direito de te assustar, e no livro do Apocalipse um versículo, que inclusive virou o refrão de uma música conhecida diz: “Eis, que faço novas todas a coisas.”

Mergulhe no Espírito, sem medo do novo, sem medo do que vem do alto, deixa Deus te surpreender, Ele está esperando tua busca, pra te mostrar, e te dar muita coisa que você ainda não conhece.

PAGUE UM E LEVE DOIS…

Quem ainda não foi atraído por um cartaz: “Pague um e leve dois.”

Sinceramente tenho muita dificuldade em acreditar que alguém esteja disposto a te dar outro de presente se você comprar um.

Estive pensando: “Será que a tal porta larga dita por Jesus nos evangelhos, tenha o dobro do tamanho da porta estreita?”

E ainda a propaganda te convidando: “Passe por aqui, você vai ter muitas vantagens.”

Olha, da mesma forma que nas liquidações a gente precisa ver, qualidade do produto, data de validade, preço, e principalmente analisar: “Será que preciso realmente de dois, ou um bastaria?”

Na promoção da porta larga vai ser muito frustrante chegar do outro lado e ver que foi enganado.

Cuidado com a propaganda, produtos você pode jogar fora, mas sair da sala que a porta larga te levou, pode custar muito caro.

ENTENDER O BENEFÍCIO DA LEI…

Um dos maiores educadores, do século 19, disse algo parecido com isso: “Se a pessoa não entender o benefício da lei, dificilmente irá cumprir a lei.”

Lembro bem quando começou a ser obrigatório o uso do cinto segurança, parecia uma tortura, mas quando as pessoas perceberam o benefício do uso, passaram a colocar o cinto automaticamente.

Particularmente no Brasil existe um conceito sobre “leis que não pegam” leis que não são obedecidas e fica por isso mesmo.

Os homens podem até criar leis duvidosas, mas o pior, é que a gente não está plenamente convencida dos benefícios da Lei de Deus, reveladas nas escrituras, a gente procura argumentos para não obedecer, como se a Lei divina comprometesse a liberdade do homem.

Aquele que tudo sabe, que tudo criou, e que principalmente te ama, te deu a lei do amor, ame e entenderá.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai