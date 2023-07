SOBRIEDADE JÁ

ANTES DE SER BOM, TEVE QUE SER RUIM…

Encontro muitas pessoas me dizendo: “Nossa, como eu gostaria de tocar um instrumento, violão por exemplo.”

E a desculpa mais usada para não tocar, é por não ter dom, não ter talento.

Acontece que a gente associa talento, a uma genialidade, a uma inspiração divina, que até divide pessoas, quando na verdade o que falta é determinação mesmo.

Talento é um dom gratuito, mas que não tem valor, se não for desenvolvido.

Pare de esperar inspiração para começar alguma coisa, comece que a inspiração chega, esteja disposto a transpiração que você vai ver como aumentam suas inspirações.

Muita humildade com a ousadia, limita os inspirados.

E tenha certeza, antes de ser ótimo em alguma coisa, você terá que ter sido bom, antes de ser bom, você precisa ter sido ruim, e antes de ser ruim, você precisa ter começado.

JOÃO BATISTA E HERODES PERDERAM A CABEÇA

Tem uma frase que expressa quando a gente tem alguma atitude precipitada, que diz: “Fulano perdeu a cabeça.”

Vou aqui associar dois personagens bíblicos que também perderam a cabeça, dentro de uma mesma cena, mas em contextos opostos.

João Batista e Herodes, os dois perderam a cabeça.

Mas quem perdeu primeiro, foi Herodes, que ofereceu a Salomé o que ela quisesse, e ela pediu a cabeça de João num prato.

Agir por impulso, faz se perder a cabeça, se ignora as consequências, e a razão.

Aí é impossível eu não trazer, o poder do álcool em fazer as pessoas perderem a cabeça.

Aliás, você tem dúvida de como estava Herodes naquela festa?

Cuidado, talvez o nosso perder a cabeça, pode sim colocar a cabeça de muitos num prato por aí, e só se arrepender depois, não vai trazer de voltar sua paz.

A CURA PARA A MORTE

Esses dias encontrei com um senhor, e a primeira coisa que ele disse, todo orgulhoso, foi que tinha feito 100 anos nesse mês.

Hoje se vê com frequência pessoas que chegam aos 100 anos. Pensando que no início do século passado, a estimativa de vida era de menos 35 anos, hein?

Mas veja isso, existe um grupo de estudiosos, que afirma que em 3 ou quatro gerações o homem não vai mais morrer, já teria se criando a cura contra a morte.

Sinceramente não tenho convicção sobre as vantagens dessa cura, claro que eu quero viver, acontece que muito da vida que temos hoje, foi pelas mortes que tivemos durante a vida.

Imagina se as sementes começarem a se recusar a morrer.

Gosto muito da ideia de ser eterno, quero ser eterno, mas me parece óbvio que, para ser eterno, se precisa morrer antes.

PREGUIÇA, FALTA DE ENTUSIASMO TERMINAR

A preguiça, é um dos sete pecados capitais, o interessante e diferente dos outros pecados, é que a preguiça é uma falta de ação. Enquanto outros pecados normalmente são excessos, a preguiça normalmente é a falta.

O interessante que até meados do século XIV, esse estado de espírito era visto como propício para se aproximar do divino, justamente por ser mais ligado ao silêncio, ao contemplativo.

Com a invenção da impressa e a popularização do Novo Testamento, se incutiu mais no homem a ideia de ação, e isso mudou.

Veja, uma pessoa com preguiça, uma pessoa preguiçosa é uma pessoa, desanimada, sem entusiasmo.

E a palavra entusiasmo no latim, ela vem do Latim ENTHUSIASMUS, do Grego ENTHOUSIASMOS, “inspiração divina”, do verbo ENTHOUSIAZEIN, “estar inspirado ou possuído por um deus, estar em êxtase”, de ENTHEOS, “divinamente inspirado, possessão por um deus”, formada por IN-, “em”, + THEOS, “deus”. Logo, entusiasmo, é ter Deus dentro.

Então cuidado com descansos desnecessário, pode ser preguiça, como todo pecado, você tira Deus de dentro de você.

O INTERESSADO É MAIS INTERESSANTE, QUE O INTERESSEIRO

Existe uma diferença grande entre o interessado e o interesseiro, a simples pronúncia de interessado já soa como uma virtude, é aquele que quer aprender mais, então ele se interessa em estudar mais, aquele que quer subir de cargo na empresa, então ele se interessa e se dedica pelas coisas.

Agora já o interesseiro, parece que a própria palavra é mais pesada né?

Remete a ideia do aproveitador, do malandro. O Pe. Antônio Vieira tem uma definição interessante, que diz: “Quem ama porque o amam, é alguém agradecido, quem ama para ser amado, é interesseiro, e quem ama independente dessas duas condições, ama de verdade.”

Vale uma olhadinha se estamos sendo mais interessados ou interesseiros, seja com coisas, com circunstâncias, ou com pessoas, dê seu máximo para ser interessado, isso te fará alguém bem mais interessante.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai