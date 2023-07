SOBRIEDADE JÁ

O QUE VOCÊ ANDA ADQUIRINDO, VAI PODER LEVAR?

Todo ano temos que fazer a nossa declaração de renda, nela consta os nossos bens, o que a gente admite ser nosso, casa, carro, saldo em banco, enfim, o que adquirimos.

Uma vez ouvi, que o que a gente pode realmente admitir ser nosso, é somente aquilo que poderemos levar depois da nossa morte.

Dando uma olhada na sua lista daquilo que você jura ser seu, te pergunto.

O que tem lá que você pode levar depois da morte?

Bens, família, dinheiro, pessoas, vai ficar tudo. Como está sua bagagem, o dia que a viagem chegar?

Irá com você, vidas que você tocou, e transformou, o amor que você deu, enfim, o bem que você fez.

Suas escrituras, seus contratos de compras, vão ficar.

Comece a se perguntar a partir de agora, isso tudo que estou “adquirindo” realmente é meu.

SE ATÉ DEUS COMEÇOU DE NOVO…

Deus erra?

Acredito que você tenha convicção que não.

Mas veja que apesar de não errar, Deus recomeçou algumas vezes.

O que aconteceu no jardim do Eden com Adão e Eva, exigiu um recomeço de Deus, a Arca de Noé, outro recomeço.

Agora, a vinda de Cristo é o recomeço definitivo de Deus para com os homens, é o recomeço que salva, e vem com um sinal de desafio para nós.

No jardim do Eden, no começo com as flores, agora o recomeço em Cristo foi na cruz, com dores.

Isso mostra que o recomeço as vezes dói, mas é necessário.

Foi recomeçando que a vida, dos apóstolos, e de tantos personagens bíblicos, e tantos Santos até hoje, se transformou.

Isto é razão suficiente para você, que diz já ter recomeçado tantas vezes, e até pensa em desistir, se levante, e recomece.

O MEDIDOR DE DOR

É comum se minimizar a dor do outro, principalmente dores emocionais.

Quanto comentário infeliz, sobre pessoas com depressão por exemplo.

Hoje a medicina é capaz de diagnosticar praticamente tudo, o tamanho da fratura, onde a veia se rompeu, um simples termômetro, diz exatamente sua temperatura, mas não inventaram, e acredito que nem inventarão, um “dormometro”, um aparelho para medir dor.

Estatísticas mostram comportamentos sutis entre suicidas, que são ignorados por quem convive com ele.

Dores, você não vai conseguir sentir por ninguém, mas você pode sentir junto, leia o roteiro da vida do outro, sem diminuir a dor, e desça lá no fundo do poço que ele está, já que para você não é tão fundo assim e faz companhia, seja amigo dele, sem bancar o super-herói, dando a entender que se fosse com você essa dor, seria insignificante.

QUERER SEMPRE RAZÃO, É NÃO QUERER PAZ…

É uma imprudência a ideia de consenso.

As grandes invenções e descobertas, normalmente vieram contra o senso comum.

A luz foi inventada dentro de um contexto de acomodados em viver no escuro. Comecei assim, para dizer sobre o lado positivo da contestação da dúvida, do contraditório.

Mas os povos fazem da falta de consenso, guerras, e numa guerra, até quem vence, sai perdendo.

Você já deve ter escutado: “Ah eu dou um boi pra não entrar na briga, e uma boiada pra não sair.”

Sinceramente eu prefiro dar o boi e a boiada para não entrar.

Não existe guerra boa, e nem paz ruim, e a forma mais inteligente e fácil de se vencer uma guerra é nem começar.

Prefira sua paz, do que uma luta cega pela razão, porque se a sua razão for a verdade ela vai vencer.

QUEM VOCÊ AMA SE SENTE AMADO?

O sentimento mais expressado verbalmente é o amor.

Como os supostos amantes dizem “eu te amo” com facilidade.

Mas, como seria a forma ideal de se medir, se é amor o que oferecemos?

A melhor resposta que achei foi com uma outra pergunta, pergunte a aquele que você diz que ama, se ele se sente amado.

Caso você tenha essa coragem de perguntar a sua esposa, ou seu namorado, corre até o risco de uma resposta com a pretensão de só te agradar: “Sim, te amo, agora te sugiro que numa oração pergunte a Deus, se Ele se sente amado por você.”

A sua consciência vai te responder, e para te ajudar vou te lembrar, Jesus deixou claro como Ele percebe se está sendo amado, disse: “Aquele que me ama, segue a minha palavra e guarda meus mandamentos.”

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai