SOBRIEDADE JÁ 

EDUCAR O FILHO E PLANTAR ÁRVORE E ESCREVER O LIVRO

Dizem que para um homem se realizar, ele precisa plantar uma árvore, escrever um livro, e ter um filho.

Alguém questionou dizendo: “Escrever o livro é fácil, difícil é alguém ler o livro, plantar a árvore, tranquilo, difícil é regar a árvore, ter um filho, fácil, difícil é educar o filho.”

Então estive pensando: “A educação dos filhos, está intimamente ligada ao conteúdo do livro que o pai escreve, e dos frutos da árvore que o pai plantou.”

Muitos pais desesperados por verem seus filhos lendo livros de outros autores, talvez porque o conteúdo do livro dos pais, não os convenceram. Veem os filhos comendo frutos de árvores que não plantaram.

Pais, vocês dão seus livros para seus filhos lerem? Já serviram os frutos da árvore que você plantou?

Lembrem-se: O Comportamento dos filhos são filhos do comportamento dos pais.

O que Você Tem, e Quem Você Tem.

DEFINITIVAMENTE, NÃO SABEMOS O QUE PEDIMOS PRA DEUS…

Na nossa lista do final de ano, ou dos pedidos do dia de aniversário, são muito materializados.

A gente pede coisas boas, quando deveríamos pedir pessoas boas.

Veja, se você pede uma casa nova, mais importante do que a casa, é quem vai morar com você na casa, e aí vale para o carro novo. Quem vai andar com você nesse carro novo?

Uma viagem, um jantar num restaurante chique, sozinho? Perde o sabor…

O que a gente tem vale bem menos do que, quem a gente tem. Sozinhos normalmente estamos mal acompanhados.

Tanto dentro da casa nova, do carro novo, ou na mesa desse tal restaurante, o que importa é ter alguém onde a gente possa falar sem receio, de todas nossas qualidades, e também de todos nossos defeitos.

Monta, Usa e Desmonta

Depois de uma certa idade é comum a gente admitir com mais convicção de que a vida é curta. E é!

Dura em média 75 anos, e se a gente dividir em 3 fases de 25 anos, seria a primeira de montagem, uma de uso, e a última de desmontagem.

Então, é tomar cuidado para não descobrir que a vida é curta, só na fase da desmontagem.

E lamentar que quando podia não sabia, e agora que sabe, não pode.

Longe de ser uma lamentação, mas uma dica.

O que você tem feito nesse pouco tempo por aqui?

Se dorme 8 horas por dia, com 75 anos já dormiu 25 anos. E pasme, tem quem ainda espera um final de semana ou um feriado, para dizer: “Vou aproveitar pra dormir mais um pouquinho.”

A VIOLÊNCIA DA FALA PODE EXPRESSAR UMA DOR

Existe muitas maneiras de dizer a mesma verdade.

Como? Dizendo de forma que não ofenda quem ouve.

E não tem nada a ver com mentira, você continua sendo autêntico.

Cuidado, às vezes, muita sinceridade ao falar, além de violento, pode revelar uma dor de quem expressa.

Veja, um amigo seu, reforma a casa, e te convida para ver.

Você acha que a casa ficou horrível, a cor de muito mal gosto, os móveis, a distribuição dos cômodos. Se for para ser sincero você diz: “Sua casa ficou horrível, muito mal gosto nessa cor, que móveis brega, por aí vai. Mas você pode ser autêntico: “Imagino que sua casa ficaria melhor com uma cor mais clara, e tal…

Tenha uma forma de se expressar sem deixar de ser verdadeiro, a sinceridade pode ficar mais no seu interior, mas sua autenticidade deixe sempre as claras.

NO REINO DA INCOERÊNCIA

O livre arbítrio criou no ser humano a incoerência.

De todo ser criado por Deus, o homem é o único que come sem ter fome, bebe sem ter cede, faz sexo sem estar no cio, e o pior, o único a se suicidar.

A gente perde muito tempo com a inutilidade, o ser humano é o cúmulo da incoerência, perde saúde para ganhar dinheiro e depois gastar o dinheiro para tentar buscar a saúde de volta, você já ouviu isso né?

Agora, médicos sempre dizem que, pacientes em fases terminais, nunca pediram um tempo a mais de vida, para comer mais, beber mais, humilhar mais alguém, mandar em mais gente, não. Elas imploram por um pouco mais de tempo para se redimir, pedir perdão, pasmem, ser coerente.

A vida é simples, mas a incoerência individual torna quase insuportável o coletivo.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

