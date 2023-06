SOBRIEDADE JÁ

O PECADO DIFERENTE DO MEU É SEMPRE MAIOR…

Eu e Jesus somos os grandes.

Sim, Jesus o grande salvador e eu o grande pecador.

Como é difícil admitir isso né?

Percebe que nem sempre vale a pena ser grande?

É de nossa natureza sofrermos a tentação e cair na tentação.

Me causa até certo alívio, quando lembro da afirmação de São Paulo dizendo sobre seu espinho na carne, não sei qual era o dele, mas é importante que a gente descubra o nosso.

Nesses quase vinte anos convivendo com dependentes químicos, uma coisa é certa, os que vem até a gente, descobriram seu espinho, e estão tentando se livrar, muitos de nós ou não descobrimos ou mesmo descobrindo ainda não decidimos nos livrar deles.

Um dos maiores pecados nossos, um dos maiores espinhos, é não se admitir pecador, e o pior, condenar aqueles que simplesmente, têm pecados diferentes dos nossos.

SE TIRA A PAZ, DEIXA…

Uma vez chegou aqui no Novo Sinai, um rapaz do Rio de Janeiro, e numa conversa ele me disse que já tinha tido 28 internações.

Conversamos bastante, até que um dia, ele me disse assim: “Carlinhos, depois da minha primeira internação, eu nunca mais usei droga em paz.”

Que isso significa?

Significa que ele foi conscientizado dos danos do uso, e isso lhe dava um peso de culpa enorme em cada recaída.

Pois é, talvez você nunca tenha usado drogas, mas provavelmente exista muita coisa que você faça hoje, e também “não faz em paz hoje”.

Lembra a passagem dizendo a quem muito foi dado muito será cobrado?

Pois é, discernimento, a revelação da verdade é um desses muito.

Sinceramente desejo que tudo que você já descobriu sobre o errado, te tire a paz, até desistir de continuar errando.

CONHECER E VIVER A VERDADE

Conhecereis a verdade e ela vos libertará.

Quando Jesus diz conhecer, é no sentido de viver a verdade.

E desde Eva lá no paraíso, somos tentados com a mentira, que nos são oferecidas com uma embalagem de verdade.

Influenciadores e até pregadores dizem: “Siga seu coração, faça o que tiver vontade.”

Jesus diz: “Enganoso e corrupto é o coração do homem, (Jeremias)”

Ou: “O que importa é ser feliz, se ame acima de tudo.”

Jesus diz: “Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração.”

Ou: “A prioridade é seu prazer e realização pessoal.”

Jesus diz: “Se alguém quiser me seguir, toma sua cruz e siga-me.”

Por mais dura que seja a verdade nunca deixará de ser verdade, e por mais amena e prazerosa que seja a mentira, nunca deixará de ser mentira. Então conheça, e principalmente viva a verdade.

ILUSÃO RELIGIOSA…

Muita gente vive, o que vou chamar de ilusão religiosa.

Você precisa se desprender da ideia de que se seguir a Deus, nossos problemas acabam, que a vida fica mais fácil porque temos uma religião, não.

Deus não retira de nós o que humanamente podemos e devemos enfrentar.

Certa vez fui convidado para um evento, numa igreja protestante bem conhecida, e me assustei quando o pastor disse que profetizaria que naquele estacionamento, daquele dia pra frente só teriam carros importados.

Quanta ilusão, Jesus deixou bem claro; “Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga.” E não o tomar o camelo mais caro da época.

A nossa proximidade com Deus, a nossa fé, é uma arma na batalha, não espere que Deus facilite, ele não fez isso nem para seu filho que morreu na cruz.

Uma fé madura entende que sofrimentos existirão, mas com Deus serão vencidos.

PARE DE TOMAR O REMÉDIO ERRADO

Um estudo da neurociência nos Estados Unidos com mais de 40 mil pessoas entre oito e oitenta anos, descobriu o óbvio.

Ler a Bíblia faz toda diferença na sua vida.

Uma, duas, três vezes por semana é ótimo, mas a partir de quatro vezes por semana a mudança espantosa.

Diminui em 30% a sensação de solidão;

32% atitudes impulsivas de raiva;

40% problemas familiares;

57% problemas com alcoolismo

e entre 60% e 74% o vício em pornografia, traição e jogos.

Quando eu li essa pesquisa sinceramente parecia um comercial desses produtos que prometem resolver tudo.

Acontece que esse resolve, e muitos provam isso.

E é provável que você o tenha em casa, mas não usa, no máximo deixa em cima de uma mesinha como decoração.

Crie o hábito de se alimentar da Palavra, não existe nenhuma contraindicação.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai